Octubre arranca con una cartelera cargada de novedades en Netflix Perú. La plataforma de streaming renueva su catálogo con títulos que van desde thrillers psicológicos y comedias románticas hasta documentales biográficos y especiales de Halloween. La variedad de géneros y formatos, especialmente series y películas, busca captar tanto a los fanáticos del contenido original como a quienes prefieren clásicos reeditados o franquicias consolidadas.

Entre los estrenos más esperados figuran la cuarta temporada de 'The Witcher', 'Monstruo: La historia de Ed Gein', 'El genio y los deseos', el documental sobre Juan Gabriel y una edición especial de '¿Es pastel?' dedicada a Halloween. También se suman películas como 'Godzilla y Kong: El nuevo imperio', entregas de 'Scary Movie' y series originales como 'Hombres de verdad'. A continuación, el detalle completo de los lanzamientos confirmados para este mes.

Series originales de Netflix en octubre 2025

'Hombres de verdad'

Fecha de estreno: 2 de octubre de 2025

Cuatro amigos en sus 40 intentan adaptarse a los códigos de la masculinidad moderna, aunque sus buenas intenciones no siempre terminan bien.

'Monstruo: La historia de Ed Gein'

Fecha de estreno: 3 de octubre de 2025

Relato basado en hechos reales sobre el asesino y profanador de tumbas que inspiró a personajes icónicos del cine de terror como 'La masacre de Texas', 'Psicosis' y 'El silencio de los inocentes'.

'El genio y los deseos'

Fecha de estreno: 3 de octubre de 2025

Un genio excéntrico reaparece mil años después para concederle deseos a una mujer solitaria. ¿Podrá cambiar su mundo? Nueva serie coreana original de Netflix con Kim Woo Bin y Bae Suzy (protagonistas de 'Uncontrollably Fond').

'The Witcher', temporada 4

Fecha de estreno: 30 de octubre de 2025

Geralt regresa con nuevos aliados y enemigos en una temporada marcada por traiciones, magia oscura y batallas épicas.

Otras series que llegan a Netflix en octubre 2025

'¿Es pastel? Halloween' (estreno 8 de octubre): reposteros expertos crean pasteles hiperrealistas con temática de Halloween en esta edición especial del popular concurso

(estreno 8 de octubre): reposteros expertos crean pasteles hiperrealistas con temática de Halloween en esta edición especial del popular concurso 'La diplomática', temporada 3 (estreno 16 de octubre): Kate se enfrenta a una nueva administración y una amenaza global en medio de una crisis diplomática

(estreno 16 de octubre): Kate se enfrenta a una nueva administración y una amenaza global en medio de una crisis diplomática 'Románticos anónimos' (estreno 16 de octubre): una chocolatera brillante y un heredero con fobia al contacto físico descubren que entre ellos no existen barreras

(estreno 16 de octubre): una chocolatera brillante y un heredero con fobia al contacto físico descubren que entre ellos no existen barreras 'Nadie quiere esto', temporada 2 (estreno 23 de octubre): Joanne y Noah vuelven a enfrentar dilemas familiares y profesionales que ponen a prueba su relación

(estreno 23 de octubre): Joanne y Noah vuelven a enfrentar dilemas familiares y profesionales que ponen a prueba su relación 'La vida soñada del Sr. Kim' (25 de octubre): un hombre común se ve envuelto en situaciones extraordinarias que transforman su rutina en una aventura inesperada.

¿Qué películas originales se estrenan en Netflix en octubre 2025?

'Steve'

Fecha de estreno: 3 de octubre de 2025

Un director escolar lucha por mantener el control en un día caótico, mientras lidia con sus propios conflictos internos.

'La mujer del camarote 10'

Fecha de estreno: 10 de octubre de 2025

Una periodista presencia un crimen en un yate de lujo, pero nadie le cree. Ella decide llegar al fondo del misterio.

'Todos te quieren cuando has muerto'

Fecha de estreno: 14 de octubre de 2025

Dos empleados roban la fortuna de una clienta fallecida y desatan la furia de un grupo criminal.

Keira Knightley en 'La mujer del camarote 10'. Foto: Netflix

¿Qué otras películas llegan a Netflix en octubre?