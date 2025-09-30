Estrenos de Netflix en octubre 2025: qué películas y series llegan a la plataforma de streaming este mes
Octubre de 2025 trae una emocionante cartelera a Netflix, repleta de estrenos que incluyen títulos como 'Monstruo: La historia de Ed Gein', 'El genio y los deseos', y más, ideales para todos los gustos.
Octubre arranca con una cartelera cargada de novedades en Netflix Perú. La plataforma de streaming renueva su catálogo con títulos que van desde thrillers psicológicos y comedias románticas hasta documentales biográficos y especiales de Halloween. La variedad de géneros y formatos, especialmente series y películas, busca captar tanto a los fanáticos del contenido original como a quienes prefieren clásicos reeditados o franquicias consolidadas.
Entre los estrenos más esperados figuran la cuarta temporada de 'The Witcher', 'Monstruo: La historia de Ed Gein', 'El genio y los deseos', el documental sobre Juan Gabriel y una edición especial de '¿Es pastel?' dedicada a Halloween. También se suman películas como 'Godzilla y Kong: El nuevo imperio', entregas de 'Scary Movie' y series originales como 'Hombres de verdad'. A continuación, el detalle completo de los lanzamientos confirmados para este mes.
Series originales de Netflix en octubre 2025
'Hombres de verdad'
- Fecha de estreno: 2 de octubre de 2025
- Cuatro amigos en sus 40 intentan adaptarse a los códigos de la masculinidad moderna, aunque sus buenas intenciones no siempre terminan bien.
'Monstruo: La historia de Ed Gein'
- Fecha de estreno: 3 de octubre de 2025
- Relato basado en hechos reales sobre el asesino y profanador de tumbas que inspiró a personajes icónicos del cine de terror como 'La masacre de Texas', 'Psicosis' y 'El silencio de los inocentes'.
'El genio y los deseos'
- Fecha de estreno: 3 de octubre de 2025
- Un genio excéntrico reaparece mil años después para concederle deseos a una mujer solitaria. ¿Podrá cambiar su mundo? Nueva serie coreana original de Netflix con Kim Woo Bin y Bae Suzy (protagonistas de 'Uncontrollably Fond').
'The Witcher', temporada 4
- Fecha de estreno: 30 de octubre de 2025
- Geralt regresa con nuevos aliados y enemigos en una temporada marcada por traiciones, magia oscura y batallas épicas.
Otras series que llegan a Netflix en octubre 2025
- '¿Es pastel? Halloween' (estreno 8 de octubre): reposteros expertos crean pasteles hiperrealistas con temática de Halloween en esta edición especial del popular concurso
- 'La diplomática', temporada 3 (estreno 16 de octubre): Kate se enfrenta a una nueva administración y una amenaza global en medio de una crisis diplomática
- 'Románticos anónimos' (estreno 16 de octubre): una chocolatera brillante y un heredero con fobia al contacto físico descubren que entre ellos no existen barreras
- 'Nadie quiere esto', temporada 2 (estreno 23 de octubre): Joanne y Noah vuelven a enfrentar dilemas familiares y profesionales que ponen a prueba su relación
- 'La vida soñada del Sr. Kim' (25 de octubre): un hombre común se ve envuelto en situaciones extraordinarias que transforman su rutina en una aventura inesperada.
¿Qué películas originales se estrenan en Netflix en octubre 2025?
'Steve'
- Fecha de estreno: 3 de octubre de 2025
- Un director escolar lucha por mantener el control en un día caótico, mientras lidia con sus propios conflictos internos.
'La mujer del camarote 10'
- Fecha de estreno: 10 de octubre de 2025
- Una periodista presencia un crimen en un yate de lujo, pero nadie le cree. Ella decide llegar al fondo del misterio.
'Todos te quieren cuando has muerto'
- Fecha de estreno: 14 de octubre de 2025
- Dos empleados roban la fortuna de una clienta fallecida y desatan la furia de un grupo criminal.
Keira Knightley en 'La mujer del camarote 10'. Foto: Netflix
¿Qué otras películas llegan a Netflix en octubre?
- 'Mujercitas' (estreno 1 de octubre): las hermanas Jo, Meg, Beth y Amy enfrentan desafíos personales y familiares en el EE. UU. del siglo XIX
- 'Alucinaciones' (estreno 3 de octubre): un hombre con antecedentes psicológicos se instala en la antigua mansión de sus padres, donde comienza a percibir presencias inquietantes que lo hacen pensar que el lugar oculta algo sobrenatural
- 'Godzilla y Kong: El nuevo imperio' (estreno 4 de octubre) Kong busca a su especie en la Tierra Hueca, pero su viaje desata una amenaza que ni Godzilla puede contener
- 'Una película de miedo' (4 de octubre): parodia de los clásicos de terror de los 90, con adolescentes torpes y un asesino serial aún más inepto
- 'Scary Movie 2: Otra película de miedo' (4 de octubre): una mansión embrujada pone de cabeza a sacerdotes, estudiantes y profesores en esta comedia irreverente
- 'Scary Movie 3: No hay dos sin 3' (4 de octubre): parodias de 'The Ring', 'Matrix', 'El señor de los anillos' y más en la tercera entrega de la saga
- 'Halloween' (7 de octubre): cuarenta años después de una matanza, el asesino regresa para terminar lo que empezó.
- 'La máscara' (7 de octubre): un empleado bancario encuentra una máscara mágica que libera su lado más salvaje y cómico.
- 'Godzilla' (16 de octubre) Godzilla resurge para enfrentar nuevas amenazas justo cuando un padre y su hijo se reencuentran.
- 'Godzilla vs. Kong' (16 de octubre): dos titanes se enfrentan en una batalla épica mientras una misión revela secretos sobre sus orígenes.