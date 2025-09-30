HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     
Cine y series

Estrenos de Netflix en octubre 2025: qué películas y series llegan a la plataforma de streaming este mes

Octubre de 2025 trae una emocionante cartelera a Netflix, repleta de estrenos que incluyen títulos como 'Monstruo: La historia de Ed Gein', 'El genio y los deseos', y más, ideales para todos los gustos.

Los mejores estrenos de Netflix en octubre de 2025.
Los mejores estrenos de Netflix en octubre de 2025. | Foto: composición LR/Netflix

Octubre arranca con una cartelera cargada de novedades en Netflix Perú. La plataforma de streaming renueva su catálogo con títulos que van desde thrillers psicológicos y comedias románticas hasta documentales biográficos y especiales de Halloween. La variedad de géneros y formatos, especialmente series y películas, busca captar tanto a los fanáticos del contenido original como a quienes prefieren clásicos reeditados o franquicias consolidadas.

Entre los estrenos más esperados figuran la cuarta temporada de 'The Witcher', 'Monstruo: La historia de Ed Gein', 'El genio y los deseos', el documental sobre Juan Gabriel y una edición especial de '¿Es pastel?' dedicada a Halloween. También se suman películas como 'Godzilla y Kong: El nuevo imperio', entregas de 'Scary Movie' y series originales como 'Hombres de verdad'. A continuación, el detalle completo de los lanzamientos confirmados para este mes.

PUEDES VER: ¿'Bon appétit, majestad' tendrá temporada 2 en Netflix?: todo lo que debes saber de la serie coreana tras su impactante final

lr.pe

Series originales de Netflix en octubre 2025

'Hombres de verdad'

  • Fecha de estreno: 2 de octubre de 2025
  • Cuatro amigos en sus 40 intentan adaptarse a los códigos de la masculinidad moderna, aunque sus buenas intenciones no siempre terminan bien.

'Monstruo: La historia de Ed Gein'

  • Fecha de estreno: 3 de octubre de 2025
  • Relato basado en hechos reales sobre el asesino y profanador de tumbas que inspiró a personajes icónicos del cine de terror como 'La masacre de Texas', 'Psicosis' y 'El silencio de los inocentes'.

'El genio y los deseos'

  • Fecha de estreno: 3 de octubre de 2025
  • Un genio excéntrico reaparece mil años después para concederle deseos a una mujer solitaria. ¿Podrá cambiar su mundo? Nueva serie coreana original de Netflix con Kim Woo Bin y Bae Suzy (protagonistas de 'Uncontrollably Fond').

PUEDES VER: Final explicado de 'Bon appétit, majestad': así terminó el capítulo 12 del K-drama de Netflix

lr.pe

'The Witcher', temporada 4

  • Fecha de estreno: 30 de octubre de 2025
  • Geralt regresa con nuevos aliados y enemigos en una temporada marcada por traiciones, magia oscura y batallas épicas.

Otras series que llegan a Netflix en octubre 2025

  • '¿Es pastel? Halloween' (estreno 8 de octubre): reposteros expertos crean pasteles hiperrealistas con temática de Halloween en esta edición especial del popular concurso
  • 'La diplomática', temporada 3 (estreno 16 de octubre): Kate se enfrenta a una nueva administración y una amenaza global en medio de una crisis diplomática
  • 'Románticos anónimos' (estreno 16 de octubre): una chocolatera brillante y un heredero con fobia al contacto físico descubren que entre ellos no existen barreras
  • 'Nadie quiere esto', temporada 2 (estreno 23 de octubre): Joanne y Noah vuelven a enfrentar dilemas familiares y profesionales que ponen a prueba su relación
  • 'La vida soñada del Sr. Kim' (25 de octubre): un hombre común se ve envuelto en situaciones extraordinarias que transforman su rutina en una aventura inesperada.

PUEDES VER: Dónde ver 'Alice in Borderland' temporada 3 en español: plataforma oficial y todo lo que debes saber sobre la serie japonesa

lr.pe

¿Qué películas originales se estrenan en Netflix en octubre 2025?

'Steve'

  • Fecha de estreno: 3 de octubre de 2025
  • Un director escolar lucha por mantener el control en un día caótico, mientras lidia con sus propios conflictos internos.

'La mujer del camarote 10'

  • Fecha de estreno: 10 de octubre de 2025
  • Una periodista presencia un crimen en un yate de lujo, pero nadie le cree. Ella decide llegar al fondo del misterio.

'Todos te quieren cuando has muerto'

  • Fecha de estreno: 14 de octubre de 2025
  • Dos empleados roban la fortuna de una clienta fallecida y desatan la furia de un grupo criminal.
Keira Knightley en 'La mujer del camarote 10'. Foto: Netflix

Keira Knightley en 'La mujer del camarote 10'. Foto: Netflix

PUEDES VER: Estrenos de series y películas en Netflix: lo nuevo que no te puedes perder hoy 26 de septiembre

lr.pe

¿Qué otras películas llegan a Netflix en octubre?

  • 'Mujercitas' (estreno 1 de octubre): las hermanas Jo, Meg, Beth y Amy enfrentan desafíos personales y familiares en el EE. UU. del siglo XIX
  • 'Alucinaciones' (estreno 3 de octubre): un hombre con antecedentes psicológicos se instala en la antigua mansión de sus padres, donde comienza a percibir presencias inquietantes que lo hacen pensar que el lugar oculta algo sobrenatural
  • 'Godzilla y Kong: El nuevo imperio' (estreno 4 de octubre) Kong busca a su especie en la Tierra Hueca, pero su viaje desata una amenaza que ni Godzilla puede contener
  • 'Una película de miedo' (4 de octubre): parodia de los clásicos de terror de los 90, con adolescentes torpes y un asesino serial aún más inepto
  • 'Scary Movie 2: Otra película de miedo' (4 de octubre): una mansión embrujada pone de cabeza a sacerdotes, estudiantes y profesores en esta comedia irreverente
  • 'Scary Movie 3: No hay dos sin 3' (4 de octubre): parodias de 'The Ring', 'Matrix', 'El señor de los anillos' y más en la tercera entrega de la saga
  • 'Halloween' (7 de octubre): cuarenta años después de una matanza, el asesino regresa para terminar lo que empezó.
  • 'La máscara' (7 de octubre): un empleado bancario encuentra una máscara mágica que libera su lado más salvaje y cómico.
  • 'Godzilla' (16 de octubre) Godzilla resurge para enfrentar nuevas amenazas justo cuando un padre y su hijo se reencuentran.
  • 'Godzilla vs. Kong' (16 de octubre): dos titanes se enfrentan en una batalla épica mientras una misión revela secretos sobre sus orígenes.
Notas relacionadas
Final explicado de 'Bon appétit, majestad': así terminó el capítulo 12 del K-drama de Netflix

Final explicado de 'Bon appétit, majestad': así terminó el capítulo 12 del K-drama de Netflix

LEER MÁS
¿'Bon appétit, majestad' tendrá temporada 2 en Netflix?: todo lo que debes saber de la serie coreana tras su impactante final

¿'Bon appétit, majestad' tendrá temporada 2 en Netflix?: todo lo que debes saber de la serie coreana tras su impactante final

LEER MÁS
¿A qué hora sale el capítulo 12 de 'Bon appétit, majestad' (final) en español latino online?

¿A qué hora sale el capítulo 12 de 'Bon appétit, majestad' (final) en español latino online?

LEER MÁS
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
‘Alfa y Bravo’: trama, reparto y todo sobre la nueva comedia peruana que marca el debut de Sibenito y 'Cholo Soy' en el cine

‘Alfa y Bravo’: trama, reparto y todo sobre la nueva comedia peruana que marca el debut de Sibenito y 'Cholo Soy' en el cine

LEER MÁS
‘Ojalá fueras tú’: ¿dónde ver ONLINE y con subtítulos en español todos los capítulos de la serie?

‘Ojalá fueras tú’: ¿dónde ver ONLINE y con subtítulos en español todos los capítulos de la serie?

LEER MÁS
“El chavo del 8” y su capítulo más triste: el día que acusaron al protagonista de ratero

“El chavo del 8” y su capítulo más triste: el día que acusaron al protagonista de ratero

LEER MÁS
Guía para disfrutar “Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito”: ¿dónde verla completa y en español?

Guía para disfrutar “Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito”: ¿dónde verla completa y en español?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Necesitas tu certificado de estudios? Así puedes tramitarlo vía Minedu con estos sencillos pasos

Adiós al Año Escolar 2025: en esta fecha terminarán las clases en todos los colegios del Perú

Peruanos pueden postular a becas en Corea del Sur, Universidad de Yeungnam ofrece 9 tipos de maestrías presenciales

Cine y series

Una sátira de los años 80: “La hoguera de las vanidades”, película de Brian de Palma

Dos películas para acercarnos a Jean-Luc Godard: “El desprecio” y “Elogio del amor”

‘Alfa y Bravo’: trama, reparto y todo sobre la nueva comedia peruana que marca el debut de Sibenito y 'Cholo Soy' en el cine

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nueva Ley de Delitos Informáticos: 5 a 9 años de prisión por proveer chips activados ilegalmente

Tomás Gálvez evalúa eliminar Equipos Especiales en la Fiscalía: "Ha generado politización"

Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota