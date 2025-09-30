Magaly Medina expuso los estudios que realizó Gustavo Salcedo y mandó un contundente mensaje luego de la agresión que este realizó contra el productor de televisión, Christian Rodríguez, por un presunto vínculo con su aún esposa, Maju Mantilla.

Salcedo cuenta con el grado de bachiller en Ingeniería Industrial, también con Maestría en Gerencia de Riesgos y Seguros y un Máster en Gestión Logística y de la Cadena de Suministro. Ante ello, Magaly comentó, "Vemos que tiene muchos estudios, un supercargo, máster en gestión logística, pero en lo que no hizo más definitivamente es en gestión de emociones y eso lo hemos visto todos".

Magaly expone estudios y bienes de Gustavo Salcedo

En el último programa de 'Magaly TV, La firme', se expuso los estudios que realizó el actual esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo. Sin embargo, también mostró a qué se dedica, el informe detalla que Salcedo es CEO de una empresa de seguros, la cual brinda a sus clientes protección ante accidentes.

También, se reflejó lo destacado que es en el deporte, por ejemplo, representó al Perú en Remo. Y en sus redes también lo hace notar, haciendo rutinas diarias de ejercicios. Asimismo, se expusieron sus bienes que tiene en Piura y sus dos propiedades que tiene en Lima.

Gustavo Salcedo agrede a exproductor de Latina, Christian Rodríguez

Se mostraron imágenes donde Gustavo Salcedo agrede el 26 de septiembre al exproductor de Latina. Salcedo iba en su camioneta y embiste a otro auto donde se encontraba Christian Rodríguez junto a su esposa y su menor hijo. Luego, se muestra como agarró a golpes al comunicador dejándolo en el suelo. Todo fue captado por las cámaras de seguridad de un local cercano a la escena. Rodríguez fue llevado a una clínica donde se le intervino, luego salió a denunciar el hecho ante la Policía Nacional.