HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre
Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     
Espectáculos

Magaly Medina lanza fuerte mensaje tras revelar los estudios de Gustavo Salcedo: "No hizo máster en gestión de emociones"

Magaly expuso todos los estudios que realizó Gustavo Salcedo y envió un contundente mensaje tras la reciente agresión contra el exproductor de Latina, Christian Rodríguez.

Magaly Medina expone los estudios y grados que realizó Gustavo Salcedo.
Magaly Medina expone los estudios y grados que realizó Gustavo Salcedo. | Foto: Composición LR/Magaly TV, la firme.

Magaly Medina expuso los estudios que realizó Gustavo Salcedo y mandó un contundente mensaje luego de la agresión que este realizó contra el productor de televisión, Christian Rodríguez, por un presunto vínculo con su aún esposa, Maju Mantilla.

Salcedo cuenta con el grado de bachiller en Ingeniería Industrial, también con Maestría en Gerencia de Riesgos y Seguros y un Máster en Gestión Logística y de la Cadena de Suministro. Ante ello, Magaly comentó, "Vemos que tiene muchos estudios, un supercargo, máster en gestión logística, pero en lo que no hizo más definitivamente es en gestión de emociones y eso lo hemos visto todos".

TE RECOMENDAMOS

🔮 Descubre QUIÉN FUISTE en OTRA VIDA con CARMEN BRICEÑO y JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Gustavo Salcedo pide perdón tras agredir a Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla: "Estoy dando la cara"

lr.pe

Magaly expone estudios y bienes de Gustavo Salcedo

En el último programa de 'Magaly TV, La firme', se expuso los estudios que realizó el actual esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo. Sin embargo, también mostró a qué se dedica, el informe detalla que Salcedo es CEO de una empresa de seguros, la cual brinda a sus clientes protección ante accidentes.

También, se reflejó lo destacado que es en el deporte, por ejemplo, representó al Perú en Remo. Y en sus redes también lo hace notar, haciendo rutinas diarias de ejercicios. Asimismo, se expusieron sus bienes que tiene en Piura y sus dos propiedades que tiene en Lima.

Gustavo Salcedo agrede a exproductor de Latina, Christian Rodríguez

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Se mostraron imágenes donde Gustavo Salcedo agrede el 26 de septiembre al exproductor de Latina. Salcedo iba en su camioneta y embiste a otro auto donde se encontraba Christian Rodríguez junto a su esposa y su menor hijo. Luego, se muestra como agarró a golpes al comunicador dejándolo en el suelo. Todo fue captado por las cámaras de seguridad de un local cercano a la escena. Rodríguez fue llevado a una clínica donde se le intervino, luego salió a denunciar el hecho ante la Policía Nacional.

Notas relacionadas
Magaly Medina expone exclusivas imágenes de Gustavo Salcedo yendo a agredir a exproductor de Latina: casi atropella a peatón y pasó por un sardinel

Magaly Medina expone exclusivas imágenes de Gustavo Salcedo yendo a agredir a exproductor de Latina: casi atropella a peatón y pasó por un sardinel

LEER MÁS
Magaly tilda de “atorrante” a Carloncho tras polémicos comentarios sobre la agresión de Gustavo Salcedo

Magaly tilda de “atorrante” a Carloncho tras polémicos comentarios sobre la agresión de Gustavo Salcedo

LEER MÁS
Gustavo Salcedo habla por primera vez tras brutal agresión contra Christian Rodríguez, exproductor de Latina: "Bien merecido, ¿no crees?”

Gustavo Salcedo habla por primera vez tras brutal agresión contra Christian Rodríguez, exproductor de Latina: "Bien merecido, ¿no crees?”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gabriel Calvo lanza fuerte acusación contra Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla: "Sabes a qué me refiero"

Gabriel Calvo lanza fuerte acusación contra Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla: "Sabes a qué me refiero"

LEER MÁS
Madre de 'Cri Cri' revela que Cuto Guadalupe le puso abogado a su hijo, pero letrado lo traicionó: "Conversaba con la otra parte"

Madre de 'Cri Cri' revela que Cuto Guadalupe le puso abogado a su hijo, pero letrado lo traicionó: "Conversaba con la otra parte"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo pide perdón tras agredir a Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla: "Estoy dando la cara"

Gustavo Salcedo pide perdón tras agredir a Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla: "Estoy dando la cara"

LEER MÁS
Milett Figueroa impacta al confesar que no está separada de Marcelo Tinelli y que todo fue una discusión de pareja: “Estamos bien”

Milett Figueroa impacta al confesar que no está separada de Marcelo Tinelli y que todo fue una discusión de pareja: “Estamos bien”

LEER MÁS
Rebeca Escribens molesta con Marcelo Tinelli por anunciar separación y le aconseja a Milett Figueroa: "Mándalo a rodar"

Rebeca Escribens molesta con Marcelo Tinelli por anunciar separación y le aconseja a Milett Figueroa: "Mándalo a rodar"

LEER MÁS
Marcelo Tinelli se arrepiente de haber anunciado su ruptura con Milett Figueroa y asume su error: “Me sentí afectado”

Marcelo Tinelli se arrepiente de haber anunciado su ruptura con Milett Figueroa y asume su error: “Me sentí afectado”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Sporting Cristal goleó a Ayacucho FC y volvió a ganar luego de 4 partidos en la Liga 1 2025

Metropolitano cambia ruta de alimentadores por obras en importante avenida de Los Olivos

Espectáculos

Beto Ortiz se quiebra al ver abrazo entre ‘Cri Cri’ y su madre en pleno programa de EVDLV: "¿Eres consciente de la suerte qué tienes?"

Paloma Fiuza y Tomi Narbondo terminaron definitivamente su relación tras 2 años: Angie Arizaga expone la razón real de la ruptura

¡De Perú a México! Emil ‘La Causa’ se emociona al cantar con Piso 21 en Toluca: “Inolvidable”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota