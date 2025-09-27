HOYSuscripcion LR Focus

Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú
Rosángela Espinoza se hace viral al hacer correr a reporteros de 'Amor y Fuego' que buscaban entrevistarla: “Para que hagan algo sano”

Rosángela Espinoza se volvió viral por un video en TikTok en el que se le ve siendo seguida por reporteros de ‘Amor y fuego’, quienes intentaban entrevistarla. En el clip, la modelo les sugiere que hagan más ejercicio.

Rosángela Espinoza hizo correr a reporteros de ‘Amor y fuego’ que intentaban entrevistarla.
Rosángela Espinoza hizo correr a reporteros de ‘Amor y fuego’ que intentaban entrevistarla. | Foto: Composición LR/ TikTok de Rosángela Espinoza

Rosángela Espinoza ha consolidado su imagen como figura pública al combinar su presencia en televisión, redes sociales y su formación profesional. Con millones de seguidores, la popular 'Rous' se ha ganado al público gracias a su carisma, sus habilidades como influencer y su participación en el reality de competencia Esto es guerra (EEG).

Precisamente por su perfil mediático, muchos medios de comunicación buscan entrevistar a Rosángela Espinoza o conseguir alguna declaración de la popular 'chica selfie'. Recientemente, la influencer publicó un TikTok que se volvió viral, en el que se observa a reporteros de ‘Amor y fuego’ corriendo tras ella para obtener una declaración, mientras participaba en una actividad como integrante de Esto es guerra (EEG).

Rosángela Espinoza hace correr a reporteros de 'Amor y Fuego'

Rosángela Espinoza al parecer había salido a hacer ejercicios, pues estaba vestida con ropa deportiva y estaba acompañada de su perro. Todo indica que al ver llegar de lejos a los reporteros, decidió correr para que ellos también lo hagan si querían obtener alguna declaración de ella. "Para que hagan algo sano", escribió en la descripción de su video.

En el clip se observa a los reporteros corriendo detrás de Rosángela Espinoza hasta que, en un momento, se cansan. La influencer los graba desde lejos, mientras ellos, ya resignados a alcanzarla, aparecen visiblemente agotados. “Inviertan en el gym también”, escribió la popular 'Rous' en la descripción. El momento generó todo tipo de reacciones y comentarios como: “La aplicaré”, “Rous y sus ocurrencias”, “Peluchín, tienes que pagar el gym” y “Se quedaron sin chisme”.

