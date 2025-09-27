HOYSuscripcion LR Focus

Universidades e institutos suspenden clases presenciales por paro
Air Supply en Lima 2026: fecha, venta de entradas, precios para el concierto de la banda integrada por Graham Russell y Russell Hitchcock en Costa21

Air Supply, el legendario dúo australiano, ofrecerá un espectáculo inolvidable para sus seguidores con temas icónicos como ‘All Out of Love’ y ‘Lost In Love’. Con un nuevo álbum y una película biográfica en el horizonte, Graham y Russell agradecen a sus fans por su continuo apoyo.

Air Supply, el legendario dúo australiano, se presentará en Perú el 19 de mayo de 2026 en el Multiespacio Costa 21, prometiendo un espectáculo inolvidable para sus seguidores. Foto: difusión.
El dúo australiano Air Supply, conformado por Graham Russell y Russell Hitchcock, llegará a nuestro país para reencontrarse con sus miles de seguidores en un espectáculo que promete ser inolvidable. La cita está programada para el martes 19 de mayo de 2026 en el Multiespacio Costa 21, San Miguel. Las entradas estarán a la venta por la web de Teleticket.

La legendaria banda de soft-rock y pop presentará un renovado espectáculo en Perú, con actuaciones más potentes, acompañados de su banda. Este show forma parte de su nueva gira titulada ‘50th Anniversary Celebration’, con la que recorrerá varias ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Asia y Oceanía.

PUEDES VER: Conciertos en Lima este fin de semana: fecha, lugar y entradas para ver a Jowell y Randy, Omar Courtz, Antología y más

Air Supply presenta grandes sorpresas a sus fans

Costa 21 será testigo de un concierto romántico que ofrecerá Air Supply. No faltarán temas como ‘All Out of Love’, ‘Making Love Out of Nothing at All’, ‘Lost In Love’, ‘Goodbye’, ‘Without You’ y otros éxitos musicales que han trascendido generaciones.

Además del tour de aniversario, el dúo tiene planeado el lanzamiento de su 18° álbum de estudio ‘A Matter of Time’ y una película biográfica titulada ‘All Out of Love: The Air Supply Story’.

Antes de su gira mundial, Graham y Russell expresan su más sincera gratitud por el constante apoyo de sus fans de todo el mundo. “Estamos muy agradecidos de tener un legado del que podemos estar orgullosos y de que nuestra música haya significado tanto para tantas personas durante mucho tiempo”, manifestó Russell Hitchcock.

“Estoy agradecido por haber tenido una vida increíble hasta ahora y me llena de satisfacción que nuestras canciones signifiquen tanto para las personas de todos los lugares a los que viajamos. También ha sido maravilloso trabajar y conocer a tanta gente maravillosa, y haber tenido una amistad tan larga con Russell que es la envidia de muchos”, añadió Graham Russell.

PUEDES VER: Amanda Portales celebra 60 años de trayectoria con show histórico en el Gran Teatro Nacional

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Air Supply?

Las entradas para el concierto de Air Supply en Lima estarán a la venta por la web de Teleticket, con una venta fans el 30 de septiembre. En tanto, la preventa para el show se realizará el 01 y 02 de octubre o agotar stock (capacidad limitada). Habrá descuento del 15% con tarjetas BBVA.

Entradas para el show de Air Supply en Lima 2026. Foto: difusión.

