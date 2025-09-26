HOYSuscripcion LR Focus

Conciertos en Lima 2025: entradas, fecha y lugar para Jowell y Randy, Miguel Mateos y Antología este fin de semana

Este fin de semana, Lima vibrará con una serie de emocionantes conciertos. Desde el 26 hasta el 28 de septiembre, géneros como rock, cumbia y reguetón serán protagonistas en la capital.

Se viene un nuevo fin de semana con una serie de conciertos en diversos puntos de Lima. Géneros como la cumbia, el rock, el vallenato, el reguetón y la música andina invadirán la capital a cargo de artistas nacionales e internacionales. Conoce qué espectáculos se realizarán este fin de semana, desde este viernes 26 de septiembre al domingo 28 de septiembre, dónde se realizarán y cuáles son los precios de las entradas.

Conciertos para este viernes 26 de septiembre 

Miguel Mateos, ícono absoluto del rock en español, ya está en Lima para reencontrarse con sus seguidores con un concierto en el Arena Monumental como parte de ‘40 años de Rockas Vivas’, gira con la que celebra cuatro décadas del álbum que marcó un antes y un después en la historia del rock latinoamericano. Para el espectáculo que se realizará este 26 de septiembre, el argentino promete una noche cargada de potencia, nostalgia y emoción con temas como ‘Tirá para arriba’, ‘Obsesión’, ‘Cuando seas grande’, entre muchos otros. Las entradas están a la venta en Teleticket desde S/187.

Agua Marina y Armonía 10 de Walther Lozada, dos grandes gigantes de la cumbia, unirán fuerzas para presentar un potente espectáculo este viernes 26 de septiembre en el centro de convenciones Scencia de La Molina, a partir de las 8:00. Serán ocho horas de show y no faltarán temas como ‘Tu amor fue una mentira’, ‘Pensando en ti’, ‘Cómo haré para olvidarte’, ‘Cantinero de Piura’, ‘Mi mundo sin ella’ y ‘Serpiente’. Las entradas están a la venta en Teleticket con precios que van desde S/88.

Jaze regresó a Lima para presentar lo mejor de su repertorio y las canciones de su nuevo disco ‘Quizá no es para tanto’, un trabajo emocional con el que muestra su faceta más íntima. Para celebrar el álbum que marca un nuevo capítulo en su evolución musical, Jaze realizará un concierto especial este viernes 26 de septiembre en Costa 21, a partir de las 8:00 p.m. Las entradas están a la venta en Teleticket con precios desde S/108.

El rock también se hará sentir en Lima, esto gracias al concierto que ofrecerán Wicho y Maolo, integrantes de Mar de Copas, en Bar 122 (Av. Cuba 1200, Jesús María). Los músicos peruanos se reencontrarán con su fanaticada en un show acústico que traerá toda la esencia y sentimiento de la banda emblema del rock peruano. En tanto, la agrupación invitada Red Sound presentará lo mejor del rock y pop de los años 80. Las entradas están a la venta en Ticketmaster con precios que van desde S/105.

Conciertos para este sábado 27 de septiembre 

La legendaria agrupación Antología celebrará sus bodas de plata con un gran concierto en el anfiteatro del Parque de la Exposición desde las 7:00 p. m. El evento, programado para este sábado 27 de septiembre, contará con artistas invitados de la talla de William Luna, Pelo D’ Ambrosio, Pepe Alva y Milena Warthon, Agua Marina y Corazón Serrano. Además, entre los artistas internacionales estarán El Tri de México y Ráfaga de Argentina. Las entradas están a la venta en la plataforma Vaope.

Este sábado 27 de septiembre, Costa 21 se convertirá en el epicentro del reguetón con la presentación de Omar Courtz. El creador de éxitos virales como ‘Bellakita’, ‘Una noti’ y ‘¿Qué vas a hacer hoy?’, se prepara para ofrecer su primera presentación en Lima. “Esto es una locura, una verdadera bendición. No saben lo mucho que he esperado este momento y la energía que siento por la acogida de mi gente en Perú”, declaró el puertorriqueño visiblemente emocionado.

Para los fanáticos que aún no han asegurado su entrada, la organización del evento recordó que aún quedan boletos disponibles en zonas específicas, aunque la disponibilidad es muy limitada. Los interesados pueden adquirirlos a través de Teleticket con precios desde S/154.40.

La cantante Linda Caba, exvocalista de Explosión de Iquitos, ofrecerá un concierto este sábado 27 de septiembre en el Festival Internacional de Confraternidad de la Primavera, evento que se realizará en el Estadio San Marcos y que contará con la presencia del colombiano Miguel Morales, Los Parceros del Vallenato y la brasileña Joelma, quien fue parte de la banda Calipso por más de 15 años. Las entradas están a la venta en Teleticket desde S/65.

Los puertorriqueños Jowell & Randy regresan al Perú para ofrecer un concierto en formato 3D. Este dúo de reguetón, uno de los pioneros en el resurgir del estilo underground del género, se presentará este sábado 27 de septiembre en el Arena Monumental, un espacio pensado para brindarte mayor comodidad y así disfrutes de un espectáculo inolvidable. El repertorio incluirá una mezcla de sus más grandes éxitos como ‘No te veo’, ‘Loco’, ‘Sobredoxis’, ‘Guadalupe’ y ‘Se acabó la cuarentena’. Las entradas están a la venta en Teleticket.

