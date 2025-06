Ale Fuller defiende a su madre tras discusión en vivo con Flavia Laos: “El respeto no es negociable”

Este 12 de junio, Ale Fuller rompió su silencio en 'Amor y fuego' para defender a su madre, Daniela Doberti, tras la tensa discusión que tuvo en vivo con Flavia Laos. La actriz expresó su preocupación por el trato recibido por su madre, lo que la impulsó a intervenir y salir en defensa de su familia.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

La controversia estalló cuando la madre de Ale Fuller se conectó con Gigi Mitre y Rodrigo González para aclarar que su hija no se había metido en la relación entre Mayra Goñi y Pablo Heredia, luego de que las declaraciones de Flavia Laos causaran especulaciones sobre su posible interferencia. Sin embargo, lo que Daniela no esperaba era que la influencer la confrontara en vivo con una actitud tan exaltada, lo que intensificó aún más la polémica.

PUEDES VER: Filtran conmovedor momento en que el hijo de Eva Ayllón se quiebra al hablar de su madre durante su boda

Ale Fuller responde tras discusión de su madre y Flavia Laos

A través de mensajes de WhatsApp, Ale Fuller se comunicó con el programa de espectáculos para manifestar su molestia por el trato que recibió su madre por parte de Flavia Laos en televisión. “Por supuesto que me preocupa que de pronto me digan que se le está hablando mal a mi mamá a nivel nacional. Para mí, el respeto no es negociable. Y más aún con la madre de uno”, afirmó, destacando la importancia del respeto hacia su madre.

En cuanto a la participación de su madre como su vocera, Ale explicó que había dado su plena autorización, ya que Daniela también actúa como su manager. “Mi mamá es mi mamá y mi manager, por eso toda la prensa y medios tienen su número y la contactan directamente. Yo no tengo nada que ocultar. Así que autoricé que responda y aclare lo que crea conveniente”, detalló.

Además, Ale Fuller confirmó que Flavia Laos se comunicó con su mamá para ofrecerle disculpas por su actitud durante el programa. “Flavia me escribió hace una hora y me dijo que luego de todo lo sucedido en el programa, tuvo una llamada con mi mamá en donde le pidió disculpas por su forma exaltada de hablar”, expresó, evidenciando el intento de conciliación tras el incidente.

Ale Fuller aclara malentendido sobre los "chats reveladores" de Flavia Laos

Por otro lado, Ale Fuller aclaró las declaraciones sobre tener chats reveladores que había mencionado anteriormente. La actriz explicó que se trató de un malentendido y que no se refería a Flavia Laos, sino a Pablo Heredia. Además, dejó claro que no tuvo ninguna intervención en la relación entre Mayra Goñi y el actor argentino en ese momento.

“Al parecer todo ha sido un malentendido, en donde Flavia, por intentar desmentir a Pablo, compartió información relacionada a Mayra que se malinterpretó, involucrándome a mí en una situación en la que nunca estuve. Y en relación con esa conversación que se ha filtrado, en donde menciono: ‘Si yo mostrara los chats que tengo...’, no estoy haciendo alusión a mis conversaciones con las chicas, me refería a mis conversaciones con mi expareja”, explicó Ale.