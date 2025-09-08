El Power Con se llevará a cabo el 12, 13 y 14 de septiembre de 2025 en el Castillo Rospigliosi. Foto: difusión | Foto: difusión

Del viernes 12 al domingo 14 de septiembre de 2025, desde el mediodía, los actores icónicos de los Power Rangers llegarán al Castillo Rospigliosi, en Santa Beatriz, para ser parte del ‘Power Con 2025’, el evento que reúne a los fanáticos de la franquicia internacional y la cultura pop y que vendrá por primera vez a Latinoamérica.

Este año, el Power Con contará con la presencia estelar de actores icónicos de la franquicia como Christopher Hayman Lee y Justin Nimmo, recordados por sus roles en ‘Power Rangers en el Espacio’; y Jack Guzman, Phillip Andrew y Alyson Kiperman Sullivan, de ‘Power Rangers Fuerza Salvaje’.

¿Qué actividades habrá en el Power Con 2025?



Los asistentes al Power Con 2025 podrán conocer muy de cerca a los actores de ‘Power Rangers en el Espacio’ y ‘Power Rangers Fuerza Salvaje’, disfrutar también de la participación de Sketch Ellis, ilustrador de cómics de Power Rangers de Boom Studios, así como de sesiones de fotos, firmas de autógrafos y paneles exclusivos con estos artistas, además de actividades temáticas, exhibiciones y zonas de merchandising.

El Power Con se llevará a cabo el 12, 13 y 14 de septiembre de 2025 en el Castillo Rospigliosi, ubicado en el jirón Manuel del Pino 448, Santa Beatriz, Lima desde las 12:00 p. m. Las entradas están disponibles en Joinnus, con precios desde S/ 15 soles.

Historia de los Power Rangers



Power Rangers es una franquicia multimedia de superhéroes originaria de Estados Unidos, inspirada en la serie japonesa Super Sentai, perteneciente al mismo género que Kamen Rider. Las primeras emisiones se realizaron por la cadena FOX, desde su debut en agosto de 1993 hasta septiembre de 2002, durante la etapa inicial bajo Saban. Posteriormente, durante el periodo en que Disney tuvo los derechos (2002-2009), los episodios se transmitieron por ABC y otros canales.

Tras el retorno de la franquicia a manos de Saban Entertainment en 2011, los nuevos contenidos se emitieron por Nickelodeon en EE.UU., América Televisión y Cartoon Network en Hispanoamérica. La adquisición por parte de Hasbro en 2018 marcó una nueva etapa para la saga.

