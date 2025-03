Actores de ‘El Increíble Hulk’ y ‘Power Rangers’ llegan a Lima por el Día del Comic Festival 2025

Del 1 al 4 de mayo, el Día del Cómic Festival reunirá a miles de fanáticos en Jesús María, con la participación de icónicas figuras del entretenimiento. Con un horario de 12:00 p.m. a 9:00 p.m., la convención se llevará a cabo en la avenida La Peruanidad (Campo de Marte).



Este evento, que celebra su 15 aniversario, promete ser una experiencia inolvidable para los amantes de la cultura pop. El Día del Cómic Festival también ofrecerá una variedad de actividades diarias, incluyendo más de 100 tiendas de productos para coleccionistas, exhibiciones de artículos de colección.

Invitados especiales para el Día del Comic 2025



Entre los invitados destacados se encuentra Lou Ferrigno, conocido por su papel en ‘El Increíble Hulk’, quien compartirá su experiencia con los asistentes. Además, los Power Rangers Rojos, Jason Faunt y Brennan Mejía, también estarán presentes, sumando emoción al evento.



El festival no solo se centrará en cómics, sino que abarcará diversas disciplinas artísticas, incluyendo música, cine y animación. Con la participación de artistas como el Capitán Memo, famoso por sus temas de series animadas de los 80's, y otros reconocidos creadores de la industria, el evento promete ser un festín para los sentidos.

El Día del Cómic Festival es la convención más grande de la Cultura POP en el Perú. Foto: difusión

Entre los invitados se encuentran figuras como John Higgins, conocido por su trabajo en ‘Watchmen’ y ‘Batman’, y Fabio Laguna, artista brasileño que ha colaborado con grandes estudios como Disney y Dreamworks. También se contará con la presencia de Jason Keith, nominado al Premio Eisner, y Shihori Nakane, cantante japonesa con un amplio repertorio en videojuegos y series.



En este festival, que se perfila como el evento más grande de la cultura pop en Perú, también habrá música en vivo. La Orquesta Sinfónica deleitará a los asistentes con los mejores temas de anime y un tributo especial a BTS, asegurando que todos los gustos estén representados.



Por otro lado, los fanáticos podrán disfrutar de zonas temáticas dedicadas a diferentes géneros, como kpop, medieval y gamer. Habrá concursos de cosplay, emocionantes peleas de botargas y la oportunidad de interactuar con artistas nacionales. El evento culminará el 4 de mayo con la celebración del ‘May the 4th be with you’, una sección especial dedicada al universo de Star Wars. Las entradas ya se pueden adquirir a través de Joinnus.