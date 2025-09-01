Juliana Oxenford sobre ataques de Dina Boluarte al Ministerio Público: "Quiere impunidad. Quiere librarse de la cárcel"

En la reciente edición de 'Arde Troya', la periodista Juliana Oxenford sostuvo que los ataques de Dina Boluarte contra la Fiscalía y el Poder Judicial responden a su interés de controlar todas las instituciones, como ya lo ha hecho con el Congreso, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Según la periodista, el trasfondo de estas confrontaciones sería la búsqueda de impunidad y la intención de evitar eventuales procesos judiciales en su contra, por lo que recurre a un discurso agresivo para desacreditar a quienes aún mantienen independencia en sus funciones.

"No es casualidad que Dina Boluarte arremeta cada vez que puede contra la Fiscalía y el Poder Judicial. Porque no se han vendido todavía. No quiero decir que todos los fiscales sean probos, decentes, maravillosos. Hay su porquería como en toda institución. Pero hay gente que está pechando y está diciendo: No, nosotros tenemos independencia. La señora ya tiene todo lo que quería. ¿Qué más? El Congreso de la República a sus pies, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo. ¿Qué más? Quiere impunidad. Quiere librarse de la cárcel. Por eso es que hace tanto show", dijo.

Oxenford advirtió que en el país no existe autonomía ni respeto entre los poderes del Estado, lo que ha generado una falta de contrapesos democráticos. Señaló que el Gobierno mantiene una postura hostil hacia la Fiscalía y el Poder Judicial justamente porque estas instituciones no se alinean con la red de entidades que ya responden a los intereses de Dina Boluarte. A su juicio, este escenario evidencia cómo gran parte del aparato estatal ha terminado subordinado a la mandataria.

"Es que acá no hay autonomía. ¿Dónde está el respeto? Ese contrapeso que debe existir en toda democracia por parte de los poderes del Estado. Por eso es que se la tienen jurada en el Gobierno a la Fiscalía y al Poder Judicial, porque ellos no están del lado que forma parte esta trinchera conformada por las entidades que ya he manifestado. Todos haciéndole el amén a Dina Boluarte", sostuvo.