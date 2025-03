Andrea Llosa sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales un video en el que revela que su hijo mayor, Cristóbal Ávalos, de 19 años, tiene una relación sentimental. La conductora mostró una faceta más íntima al documentar el momento en que, junto a su nuera, fue a recoger al joven al aeropuerto tras un viaje.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la efusiva reacción de la novia de Cristóbal, quien lo recibió con abrazos y besos frente a la periodista. Andrea Llosa, entre algunas bromas, comentó sentirse desplazada por la actitud de la joven, generando todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

Andrea Llosa muestra cómo la novia recibió a su hijo en el aeropuerto

Andrea Llosa desató todo tipo de reacciones tras compartir, con su característico humor sarcástico, cómo fue el recibimiento de su primogénito Cristóbal Ávalos en el aeropuerto. La conductora no dudó en bromear sobre la situación y expresó, con su clásico sarcasmo, lo "desplazada" que se sintió frente a la efusiva bienvenida que le dio la novia del joven de 19 años.

"¡Qué injusta qué es la vida! Lo tuve 9 meses en mi vientre, luego lo he amamantado, he hecho todo por él: las papillas, los pañales, luego inicial, primaria, secundaria 19 años dedicados a él para que de repente resulta que tiene una relación con una chica 12 míseros meses", comentó la periodista, manifestando su indignación.

Con un tono de aparente molestia, la conductora de ATV agregó: "15 días sin verlo, una eternidad, para que de repente cuando llegó la enamorada, me ha arrimado cuando llegó mi hijo y se colgó como un mono la chiquita, lo abrazó, lo besuqueó en mi cara, luego, yo la segundona, me acerqué y con las justas me dijo 'Hola ma'". A pesar de sus palabras, Andrea aclaró en la descripción del video que todo se trataba de una broma. "Mi Cristobalito no puede hacerme eso, Dios mío (es broma, bueno… no tanto)", agregó con tono humorístico.

¿Cuántos hijos tiene Andrea Llosa?

Andrea Llosa es madre de dos hijos, Cristóbal y Juanteo, fruto de su relación con Luis Ávalos. Su historia de pareja duró más de 15 años, pero finalmente llegó a su fin, como la misma conductora reveló en una entrevista ofrecida en enero de 2024.

Cristóbal, el mayor, culminó la secundaria en diciembre de 2022 y decidió estudiar periodismo, siguiendo el camino profesional de su madre. Por su parte, Juanteo, el menor, ha sido visto en varios videos compartidos por Andrea en redes sociales, donde ella comenta con humor que está atravesando la adolescencia.