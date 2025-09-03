HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Betssy Chávez saldrá en libertad en las próximas horas
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela
Espectáculos

'Merlina 2' temporada 2 capítulo 5 en español latino: dónde ver online la serie de Netflix

La temporada 2 de ‘Merlina’ de Netflix estrenó su capítulo 5 este 3 de setiembre. La serie protagonizada por Jenna Ortega regresa con más misterio, nuevos personajes y una trama que profundiza en la vida de la icónica integrante de la familia Addams.

Merlina. Foto: Netflix
Merlina. Foto: Netflix

La segunda temporada de ‘Merlina’ (‘Wednesday’ en inglés) regresó con fuerza al catálogo de Netflix, consolidándose como una de las series más esperadas del año. Los fanáticos han seguido de cerca la historia de Jenna Ortega en el papel de la icónica integrante de la familia Addams, ansiosos por descubrir qué ocurriría tras el final de la primera entrega.

El capítulo 5 de la temporada 2 se estrenó este 3 de septiembre, prometiendo más intriga, secretos y nuevas incorporaciones al elenco. La historia muestra cómo Merlina enfrenta la vida académica en la Academia Nevermore, mientras explora relaciones personales, amistades y hasta experiencias amorosas.

PUEDES VER: ¿'El conjuro 4' en Netflix? Dónde ver la película de terror completa en español latino

lr.pe

¿Dónde ver 'Merlina 2' capítulo 5 de la temporada 2 en español latino?

El episodio 5 de la segunda temporada de Merlina está disponible exclusivamente en Netflix, ya que se trata de una producción original de la plataforma de streaming. Esto significa que, si deseas disfrutar de los nuevos capítulos, necesitas contar con una suscripción activa.

Netflix ofrece distintos planes según el país en el que residas. Para ver los episodios en español latino u otros idiomas, basta con ingresar a la aplicación o a la página oficial de la plataforma. Cabe destacar que esta temporada consta de 8 episodios en total: los primeros cuatro se lanzaron el 6 de agosto, mientras que los restantes, incluido el capítulo 5, llegaron el 3 de septiembre de 2025.

PUEDES VER: 'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

lr.pe

Reparto de 'Merlina 2' temporada 2

  • Jenna Ortega como Merlina Addams (también productora ejecutiva)
  • Luis Guzmán como Gómez Addams
  • Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams
  • Isaac Ordonez como Pericles Addams
  • Fred Armisen como el Tío Lucas
  • Emma Myers como Enid Sinclair
  • Hunter Doohan como Tyler Galpin
  • Steve Buscemi como Barry Dort (nuevo director de Nevermore)
  • Luyanda Unati Lewis-Nyawo como la sheriff Ritchie Santiago
  • Christopher Lloyd como el profesor Orloff
  • Joanna Lumley como Hester Frump (madre de Morticia y abuela de Merlina)
  • Billie Piper como Isadora Capri (nueva profesora de música)
  • Thandiwe Newton como la Dra. Rachel Fairburn (psiquiatra de Willow Hill)
  • Heather Matarazzo como Judi Stonehearts (asistente ejecutiva de la Dra. Fairburn)
  • Owen Painter como Slurp (zombie reanimado con conexión a Nevermore)
