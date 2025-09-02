K-dramas que llegan en septiembre 2025: estrenos en Netflix, Disney Plus, Prime Video y más

La industria del entretenimiento surcoreano continúa marcando tendencia global, y septiembre de 2025 se perfila como un mes clave para los fanáticos del k-drama. Las principales plataformas de streaming han apostado por historias que cruzan géneros, épocas y emociones, con producciones que reúnen a figuras consagradas y talentos emergentes. Desde thrillers políticos hasta reencuentros cargados de nostalgia, la oferta de estrenos promete cautivar tanto a los seguidores más fieles como a quienes se acercan por primera vez al fenómeno coreano.

Con estrenos en Netflix, Disney+, Prime Video y JTBC, los nuevos títulos no solo amplían el alcance internacional del k-drama, sino que también reflejan una evolución narrativa que prioriza la profundidad emocional y la diversidad temática. A continuación, repasamos los cinco dramas más esperados del mes, con sus respectivas sinopsis, elenco confirmado y detalles de emisión.

'My Youth' / 'Mi juventud'

Un exniño estrella, ahora convertido en florista y novelista, se reencuentra con su primer amor en circunstancias inesperadas. Ambientada en un entorno urbano contemporáneo, 'Mi juventud' explora los vínculos que sobreviven al paso del tiempo y las heridas que nunca se cerraron del todo.

Actores: Song Joong Ki, Chun Woo Hee, Lee Joo Myung

Song Joong Ki, Chun Woo Hee, Lee Joo Myung Fecha de estreno: 5 de septiembre

5 de septiembre Plataforma/canal: JTBC.

'Confidence Queen' / 'La reina de la confianza'

Tres estafadores con habilidades extraordinarias se unen para desenmascarar a figuras poderosas movidas por la codicia. El drama 'La reina de la confianza' combina intriga, humor y crítica social, con una narrativa que desafía las convenciones del género criminal.

Actores: Park Min Young, Park Hee Soon y Joo Jong Hyuk

Park Min Young, Park Hee Soon y Joo Jong Hyuk Fecha de estreno: 6 de septiembre

6 de septiembre Plataforma/canal: Prime Video.

'Tempest' / 'Tempestad'

Una exdiplomática y un mercenario se ven envueltos en una red de secretos que amenaza con desestabilizar el orden político. La serie coreana 'Tempestad' se adentra en los dilemas éticos del poder y la lealtad, con una atmósfera tensa y actuaciones de alto calibre.

Actores: Jeon Ji Hyun y Kang Dong Won

Jeon Ji Hyun y Kang Dong Won Fecha de estreno: 10 de septiembre

10 de septiembre Plataforma/canal: Disney+.

'You and Everything Else' / 'Tú y todo lo demás'

Dos mujeres que fueron enemigas en su infancia se reconectan cuando una de ellas enfrenta una enfermedad terminal. El drama coreano 'Tú y todo lo demás' aborda el perdón, la fragilidad humana y la posibilidad de redención en los momentos más difíciles.

Actores: Kim Go Eun y Park Ji Hyun

Kim Go Eun y Park Ji Hyun Fecha de estreno: 12 de septiembre

12 de septiembre Plataforma/canal: Netflix.

'The Murky Stream' / 'El arroyo turbio'

En el corazón de la dinastía Joseon, un pandillero legendario y una mujer de sabiduría inquietante se encuentran en medio de intrigas palaciegas que amenazan con desestabilizar el reino. 'El arroyo turbio', el esperado regreso de Rowoon en un rol completamente distinto, combina acción histórica con tintes místicos, y se luce por su cuidada ambientación y diálogos cargados de tensión.