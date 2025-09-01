HOYSuscripcion LR Focus

Cultura Asiática

'Los desenredos del amor' reparto: lista de actores y personajes de la película coreana más vista en Netflix

¿Quién es quién en 'Los desenredos del amor'? La nueva película coreana de Netflix conquista con su romance escolar y un elenco brillante encabezado por Gong Myung y Shin Eun Soo.

La película 'Los desenredos del amor' dura 2 horas.
La película 'Los desenredos del amor' dura 2 horas. | Foto: composición LR/Netflix

'Los desenredos del amor', la nueva producción coreana de Netflix, se ha posicionado rápidamente como una de las favoritas del público. Con una trama que combina ternura, humor y drama juvenil, la película ha conquistado a los usuarios de la plataforma, quienes han expresado su entusiasmo por esta emotiva historia ambientada en el entorno escolar. Parte de su éxito radica en el sólido elenco, integrado por jóvenes actores que entregan interpretaciones sinceras y conmovedoras.

La trama de 'Love Untangled' (por su título en inglés) sigue a una estudiante de último año de una preparatoria de Busan que atraviesa los altibajos del primer amor mientras enfrenta la incertidumbre sobre su futuro profesional. A esto se suma un conflicto íntimo que la ha acompañado desde la infancia: su cabello rizado, que se convierte en símbolo de sus inseguridades.

'Los desenredos del amor' reparto: ¿quién es quién en la película coreana de Netflix?

Shin Eun Soo (21 años) es Park Se Ri

Reconocida por sus actuaciones en dramas como 'Summer Strike', 'Twinkling Watermelon' y 'Una familia ejemplar', Shin Eun Soo da vida a una joven de 19 años que cursa el último año de preparatoria y tiene mala suerte en el amor. Su cabello rizado ha sido siempre su mayor inseguridad, impidiéndole confesar sus sentimientos al chico que le gusta. Su historia gira en torno a esa lucha interna y a la búsqueda de una transformación que le permita enfrentar el amor. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando a su vida llega un joven transferido desde Seúl.

Shin Eun Soo en 'Los desenredos del amor'. Foto: Netflix

Shin Eun Soo en 'Los desenredos del amor'. Foto: Netflix

Gong Myung (30 años) es Han Yun Seok

Actor conocido por sus papeles en títulos como 'Be Melodramatic', 'Lovers of the Red Sky' y 'Way Back Home'. En esta cinta, Gong Myung, hermano mayor de Doyung de NCT, interpreta a un estudiante transferido desde Seúl con un pasado enigmático. Abandonó el examen de ingreso a la universidad y llega a Busan con una actitud distante. Su presencia altera los planes de Park Se Ri, quien lo rescata de un accidente en el mar y comienza a verlo como algo más que un extraño.

Gong Myung en 'Los desenredos del amor'. Foto: Netflix

Gong Myung en 'Los desenredos del amor'. Foto: Netflix

Cha Woo Min (24 años) es Kim Hyun

Ha participado en dramas como 'Un héroe débil', 'Melo Movie' y 'Night Has Come'. Cha Woo Min interpreta al chico más popular de la preparatoria, atlético y encantador. Es el objeto de admiración de Park Se Ri, aunque permanece ajeno a sus sentimientos. Su presencia representa el ideal romántico que ella ha construido durante años y por quien está dispuesta a alisar su pelo para poder confesarle sus sentimientos.

Cha Woo Min en 'Los desenredos del amor'. Foto: Netflix

Cha Woo Min en 'Los desenredos del amor'. Foto: Netflix

Yoon Sang Hyun (32 años) es Baek Sung Rae

Actor con trayectoria en series como 'Urgencias existenciales' y 'Bajo el paraguas de la reina'. En 'Los desenredos del amor', es el amigo leal de Park Se Ri. Carismático y algo torpe en los estudios, aporta humor y complicidad a la historia. Ayuda a su amiga en su plan de confesión junto a las otras alocadas chicas que integran su grupo más cercano.

Yoon Sang Hyun en 'Los desenredos del amor'. Foto: Netflix

Yoon Sang Hyun en 'Los desenredos del amor'. Foto: Netflix

Kang Mi Na (26 años) es 'In-roca'

Exintegrante del grupo de k-pop Gugudan, ha brillado en dramas como 'Hotel del Luna' y 'Moonshine'. En esta serie coreana, interpreta a la rival amorosa de Park Se Ri. El cambio de su rebelde cabello rizado a uno completamente liso, así como su actitud segura, generan tensión en la protagonista, quien la ve como una amenaza directa en su camino hacia Kim Hyun.

Kang Mi Na en 'Los desenredos del amor'. Foto: Netflix

Kang Mi Na en 'Los desenredos del amor'. Foto: Netflix

Choi Gyu Ri (23 años) es Ma Sol Ji

Conocida por su trabajo en dramas como 'Cásate con mi esposo', Choi Gyu Ri encarna a la mejor amiga de Park Se Ri. Alegre, leal y espontánea, es el soporte emocional de la protagonista en los momentos más difíciles.

Reparto de 'Los desenredos del amor'. Foto: Netflix

Reparto de 'Los desenredos del amor'. Foto: Netflix

El reparto de 'Los desenredos del amor', la película más vista en Netflix actualmente, incluye a actores como:

  • Ryu Seung Soo (51 años) es Park Hong Il, el padre de Park Se Ri
  • Kim Ji Young (48 años) es Bok Hui, la madre de Park Se Ri
  • Hong Eun Hee (44 años) es Baek Jang Mi, la madre de Han Yun Seok
  • Lee So E (22 años) es Bang Ha Young, amiga de Park Se Ri
  • Son Hee Rim (25 años) es Jung Da Ul, amiga de Park Se Ri
  • Lee Da Eun (25 años) es Park Hye Ri, hermana de Park Se Ri
  • Gong Yoo (46 años) hace una aparición especial
  • Jung Yu Mi (42 años) hace una aparición especial.
Gong Yoo en 'Los desenredos del amor'. Foto: Netflix

Gong Yoo en 'Los desenredos del amor'. Foto: Netflix

