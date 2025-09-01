'Número desconocido' en Netflix: ¿quién fue el responsable del ciberacoso escolar y qué pasó con Kendra Licari?

'Número desconocido': 'Un escándalo de ciberacoso escolar' se ha convertido en uno de los documentales más desconcertantes de Netflix. Más que un simple relato de acoso digital, la producción expone a un “perpetrador” cuya identidad y acciones imprimen a la historia un tono tan perturbador como brutal.

La cinta explora el estremecedor caso de Lauryn Licari, una adolescente de Michigan que fue víctima de ciberacoso durante más de un año, sin sospechar que el responsable se encontraba en su círculo más cercano. La historia impacta porque mezcla lo cotidiano con lo inimaginable y nos enfrenta a los riesgos invisibles que acechan en el mundo digital.

¿Quién fue el responsable del ciberacoso escolar y qué pasó con Kendra Licari?

El caso que inspira la serie “Número desconocido” sacudió a Michigan y al mundo: Kendra Licari, madre de familia y aparentemente una figura de confianza, fue descubierta como la autora de un prolongado ciberacoso escolar contra su propia hija y otros estudiantes. Con perfiles falsos y mensajes crueles, tejió durante meses una red de intimidación que reveló hasta qué punto los peligros digitales pueden esconderse en los lugares más inesperados.

¿Por qué Kendra Licari acosaría a su propia hija?

En “Número desconocido”, el desconcierto surge al descubrir que la acosadora no era una compañera de colegio ni un extraño en internet, sino la propia madre de la víctima. Kendra Licari utilizó perfiles falsos para hostigar a su hija durante meses, en un intento de manipular la situación y desviar la atención hacia supuestos terceros. El caso, basado en hechos reales, dejó en evidencia cómo el ciberacoso puede surgir incluso desde el núcleo familiar, el lugar donde se espera mayor protección.

En el documental, ella sostiene que su conducta estuvo influida por traumas de juventud, un temor profundo a perder a su hija y una necesidad distorsionada de retenerla a su lado.

¿Qué pasó después del ciberacoso escolar?

Con esa pista, la policía acudió a la casa de los Licari para interrogar a Kendra, quien terminó confesando que era ella quien enviaba los mensajes. Cuando se le preguntó por qué lo hacía, negó sentir atracción por Owen —otro de los involucrados y tampoco pudo explicar por qué había escrito a su propia hija que debía quitarse la vida. Alegó que no había iniciado los primeros mensajes, sino que simplemente continuó y escaló la situación. En realidad, parecía no comprender del todo las razones de su propia conducta.

En diciembre de 2022, Kendra Licari fue arrestada, procesada y condenada a prisión por delitos de acoso. Tras cumplir parte de su sentencia, recuperó la libertad en agosto de 2024. Según relata en el documental, hoy intenta encontrar la forma de reconstruir el vínculo con su hija y reinsertarse en su vida.