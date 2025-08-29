'El club del crimen de los jueves' reparto: ¿quién es quién en la película de Netflix?

'El club del crimen de los jueves' está disponible en Netflix desde el 28 de agosto de 2025. | Foto: Netflix

La nueva apuesta de Netflix, 'El club del crimen de los jueves', aterriza con un reparto de lujo y una historia que mezcla misterio, humor británico y personajes entrañables. Basada en el bestseller de Richard Osman, la película sigue a cuatro jubilados que se reúnen cada semana para resolver crímenes sin resolver. Lo que comienza como un pasatiempo se convierte en una investigación real cuando un asesinato sacude su apacible comunidad.

La producción, ambientada en un tranquilo pueblo inglés, no solo destaca por su guion ágil y su tono irónico, sino también por el talento que reúne frente a cámara. Actores consagrados y figuras emergentes dan vida a un grupo de personajes que, lejos de los clichés, sorprenden por su profundidad y carisma.

'El club del crimen de los jueves' en Netflix: reparto confirmado

El reparto de 'El club del crimen de los jueves' reúne a grandes figuras del cine británico para dar vida a un grupo de jubilados que resuelven crímenes. Aquí te contamos quién es quién en la nueva película de Netflix.

Helen Mirren (80 años) es Elizabeth Best, una exespía inteligente y decidida, líder del club. Ganadora del Óscar por 'The Queen', cuenta con una prolífica trayectoria que incluye títulos como '1923' y 'Gosford Park'

Pierce Brosnan (72 años) da vida a Ron Ritchie, un exsindicalista carismático y rebelde. Recordado por ser James Bond en cuatro películas y por su papel en 'Mamma Mia!'

Ben Kingsley (81 años) es Ibrahim Arif, un psiquiatra retirado, culto y empático. Ganó el Óscar por 'Gandhi' y ha participado en 'La lista de Schindler' y 'Iron Man 3'

Celia Imrie (73 años) interpreta a Joyce Meadowcroft, una enfermera viuda que aporta calidez y curiosidad al grupo. Ha actuado en 'El exótico Hotel Marigold' y 'La diplomática'

Naomi Ackie (33 años) da vida a Donna De Freitas, una joven policía decidida que se cruza con el club. Destaca por sus roles en 'Star Wars: El ascenso de Skywalker' y 'Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody'

Daniel Mays (47 años) interpreta al inspector Chris Hudson, un agente con vocación y conflictos personales. Ha trabajado en 'Line of Duty', '1917' y 'Des'.

¿Cómo ver 'El club del crimen de los jueves' completa?

'El club del crimen de los jueves' ya está disponible en Netflix desde el 28 de agosto de 2025. Para ver la película completa, solo necesitas tener una suscripción activa a la plataforma, cuyos precios van desde los S/.28.90. Puedes encontrarla fácilmente escribiendo el título en el buscador, y elegir verla con subtítulos o doblaje en español latino, según tu preferencia.

La cinta tiene una duración de 118 minutos y está dirigida por Chris Columbus, conocido por clásicos como 'Harry Potter y la piedra filosofal' y 'Mi pobre angelito'.