Evangeline Lilly, protagonista de ‘Ant-man’ confiesa daño cerebral tras golpearse la cabeza con una roca

La actriz Evangeline Lilly, conocida mundialmente por interpretar a Hope van Dyne en la película de Marvel, 'Ant-Man', compartió una delicada actualización sobre su estado de salud. A través de sus redes sociales, la artista reveló que enfrenta secuelas neurológicas tras un accidente ocurrido meses atrás, las cuales hoy afectan su rutina diaria.

El incidente se produjo en mayo de 2025, cuando Lilly perdió el conocimiento durante una caminata por la playa y cayó violentamente, golpeándose la cabeza contra una roca. Tras el impacto, fue trasladada a un centro médico, donde el personal priorizó determinar el origen del desmayo antes de atender la herida facial.

Evangeline Lilly revela que le diagnosticaron daño cerebral

Luego de atravesar semanas de reposo y evaluaciones médicas, Evangeline Lilly decidió contar públicamente el resultado de los estudios que le realizaron tras su accidente. La actriz explicó que, tras someterse a un escáner cerebral, recibió un diagnóstico que confirmó las complicaciones derivadas del golpe que sufrió.

A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, la protagonista de Ant-Man señaló que muchos le habían consultado por su estado de salud y por las pruebas neurológicas a las que fue sometida, las mismas que finalmente arrojaron un resultado desfavorable. “Tengo daño cerebral por la lesión cerebral traumática y posiblemente otros factores”, reveló.

Lilly detalló que el impacto afectó de manera general su funcionamiento cerebral, ya que “casi todas las áreas de mi cerebro están funcionando a una capacidad reducida”. Pese a las secuelas que arrastra, dejó en claro que mantiene una actitud firme frente al proceso de recuperación y que no piensa rendirse.

Incluso, la actriz aseguró que ha logrado encontrar un aprendizaje en medio de la adversidad. “No pasa nada. Mi deterioro cognitivo desde que me partí la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y a terminar el 2025 con más tranquilidad”, expresó, afirmando que, pese a todo, se siente agradecida.

¿Quién es la actriz Evangeline Lilly?

Evangeline Lilly es una actriz canadiense que alcanzó reconocimiento internacional gracias a su papel de Kate Austen en la exitosa serie ‘Lost’, producción que se emitió entre 2004 y 2010 y la convirtió en una de las figuras más populares de la televisión de esa década.

Antes de su salto definitivo a la fama, Lilly desarrolló una carrera como modelo y tuvo participaciones breves en producciones como ‘Smallville’ y ‘Kingdom Hospital’. Su consolidación en el cine llegó años después al formar parte de grandes franquicias, interpretando a Tauriel en la trilogía de ‘El Hobbit’ y a Hope van Dyne en el Universo Cinematográfico de Marvel, dentro de la saga ‘Ant-Man’.