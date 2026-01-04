HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     
Cine y series

Evangeline Lilly, protagonista de ‘Ant-man’ confiesa daño cerebral tras golpearse la cabeza con una roca

La famosa actriz Evangeline Lilly ha estado en producciones como ‘Lost’, ‘Smallville’, ‘El Hobbit’.

Evangeline Lilly tiene 46 años y es nacida en Canadá. Foto: Instagram.
Evangeline Lilly tiene 46 años y es nacida en Canadá. Foto: Instagram.

La actriz Evangeline Lilly, conocida mundialmente por interpretar a Hope van Dyne en la película de Marvel, 'Ant-Man', compartió una delicada actualización sobre su estado de salud. A través de sus redes sociales, la artista reveló que enfrenta secuelas neurológicas tras un accidente ocurrido meses atrás, las cuales hoy afectan su rutina diaria.

El incidente se produjo en mayo de 2025, cuando Lilly perdió el conocimiento durante una caminata por la playa y cayó violentamente, golpeándose la cabeza contra una roca. Tras el impacto, fue trasladada a un centro médico, donde el personal priorizó determinar el origen del desmayo antes de atender la herida facial.

PUEDES VER: ¡Se va! Estrella de Marvel anuncia su retiro de la actuación con emotivo mensaje en redes sociales

lr.pe

Evangeline Lilly revela que le diagnosticaron daño cerebral

Luego de atravesar semanas de reposo y evaluaciones médicas, Evangeline Lilly decidió contar públicamente el resultado de los estudios que le realizaron tras su accidente. La actriz explicó que, tras someterse a un escáner cerebral, recibió un diagnóstico que confirmó las complicaciones derivadas del golpe que sufrió.

A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, la protagonista de Ant-Man señaló que muchos le habían consultado por su estado de salud y por las pruebas neurológicas a las que fue sometida, las mismas que finalmente arrojaron un resultado desfavorable. “Tengo daño cerebral por la lesión cerebral traumática y posiblemente otros factores”, reveló.

Lilly detalló que el impacto afectó de manera general su funcionamiento cerebral, ya que “casi todas las áreas de mi cerebro están funcionando a una capacidad reducida”. Pese a las secuelas que arrastra, dejó en claro que mantiene una actitud firme frente al proceso de recuperación y que no piensa rendirse.

Incluso, la actriz aseguró que ha logrado encontrar un aprendizaje en medio de la adversidad. “No pasa nada. Mi deterioro cognitivo desde que me partí la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y a terminar el 2025 con más tranquilidad”, expresó, afirmando que, pese a todo, se siente agradecida.

PUEDES VER: Evangeline Lilly en contra de vacunación obligatoria: ¿peligra su estadía en Marvel?

lr.pe

¿Quién es la actriz Evangeline Lilly?

Evangeline Lilly es una actriz canadiense que alcanzó reconocimiento internacional gracias a su papel de Kate Austen en la exitosa serie ‘Lost’, producción que se emitió entre 2004 y 2010 y la convirtió en una de las figuras más populares de la televisión de esa década.

Antes de su salto definitivo a la fama, Lilly desarrolló una carrera como modelo y tuvo participaciones breves en producciones como ‘Smallville’ y ‘Kingdom Hospital’. Su consolidación en el cine llegó años después al formar parte de grandes franquicias, interpretando a Tauriel en la trilogía de ‘El Hobbit’ y a Hope van Dyne en el Universo Cinematográfico de Marvel, dentro de la saga ‘Ant-Man’.

Notas relacionadas
Hija de Tommy Lee Jones habría consumido drogas antes de su muerte, según testigo

Hija de Tommy Lee Jones habría consumido drogas antes de su muerte, según testigo

LEER MÁS
Ricardo Montaner, Marjorie de Sousa, Gaby Spanic y más celebridades venezolanas reaccionan tras caída de Maduro: “Somos libres”

Ricardo Montaner, Marjorie de Sousa, Gaby Spanic y más celebridades venezolanas reaccionan tras caída de Maduro: “Somos libres”

LEER MÁS
Encuentran sin vida a la hija del legendario actor Tommy Lee Jones en un hotel de San Francisco

Encuentran sin vida a la hija del legendario actor Tommy Lee Jones en un hotel de San Francisco

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El amor desde la perspectiva masculina: “El hombre que amaba a las mujeres” de François Truffaut

El amor desde la perspectiva masculina: “El hombre que amaba a las mujeres” de François Truffaut

LEER MÁS
Javier Corcuera: “Uyariy documenta la dignidad, la lucha y la esperanza de los familiares de las víctimas por conseguir justicia”

Javier Corcuera: “Uyariy documenta la dignidad, la lucha y la esperanza de los familiares de las víctimas por conseguir justicia”

LEER MÁS
Critics Choice Awards 2026: nominados, fecha, horarios y canal de TV dónde ver en vivo premiación a lo mejor del cine y la televisión

Critics Choice Awards 2026: nominados, fecha, horarios y canal de TV dónde ver en vivo premiación a lo mejor del cine y la televisión

LEER MÁS
Estrenos de Netflix en enero 2026: películas y series más esperadas este mes en la plataforma de streaming

Estrenos de Netflix en enero 2026: películas y series más esperadas este mes en la plataforma de streaming

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cardenal Carlos Castillo: "Recemos porque las soluciones sean en favor de Venezuela y no de intereses particulares"

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley: partidos de hoy, resultados en la fecha 11 y clasificados

Petroperú: cambios en el directorio apuntan a retirar representación de trabajadores, denuncia frente sindical

Cine y series

Critics Choice Awards 2026: nominados, fecha, horarios y canal de TV dónde ver en vivo premiación a lo mejor del cine y la televisión

Javier Corcuera: “Uyariy documenta la dignidad, la lucha y la esperanza de los familiares de las víctimas por conseguir justicia”

El amor desde la perspectiva masculina: “El hombre que amaba a las mujeres” de François Truffaut

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cardenal Carlos Castillo: "Recemos porque las soluciones sean en favor de Venezuela y no de intereses particulares"

Avanza País y Perú Primero esperan revisión de tachas para sumarse a 32 planchas inscritas

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025