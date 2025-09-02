HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Don Pedrito genera polémica en Chincha por decir que la carapulcra nació en Lima y es declarado persona no grata

Don Pedrito está envuelto en una polémica luego de afirmar que la carapulcra y la sopa seca nacieron en Lima y no en Chincha. La declaración provocó una ola de críticas contra el reconocido cocinero.

Don Pedrito aseguró que la carapulcra y la sopa seca no son de Chincha, sino que se originaron en Lima.
Don Pedrito aseguró que la carapulcra y la sopa seca no son de Chincha, sino que se originaron en Lima. | Foto: Composición LR/TikTok.

Don Pedrito está envuelto en una polémica luego de comentar que el origen de la carapulcra y la sopa seca no nació en Chincha sino en Lima. Sus palabras vertidas en un podcast se han viralizado y muchos en las redes sociales se han pronunciado al respecto.

Precisamente, hace unos días estuvo en Chincha y varios periodistas le preguntaron por qué mencionó que la carapulcra no se originó en esa tierra y le hicieron conocer que es declarado no grato. Sin embargo, fiel a su estilo, Don Pedrito, se reafirmó y desestimó a los comentarios que lo contradicen. "Si dicen que soy persona no grata, qué voy a hacer, no me voy a poner a llorar".

PUEDES VER: Perú vence a Ecuador en el 'Mundial de desayunos' de Ibai: ¿cuál es el próximo rival del pan con chicharrón?

lr.pe

Don Pedrito genera polémica al decir que la carapulcra no es de Chincha

La carapulcra está en una controversia que busca identificar su origen. Durante un podcast, el cocinero Don Pedrito, manifestó que la carapulcra y la sopa seca, nacen en Lima y luego llegan hacia el sur.

"Todo el mundo dice que la carapulcra es chinchana, que la sopa sepa es chinchana, es mentira, es de limeña y la sopa seca, que era la sopa de fiesta, que era la sopa chorrillana, de ahí deriva a Cañete, luego a Chincha e Ica", comentó.

Y hace unos días, en Chicha, volvió a ratificar el origen de la carapulcra diciendo que nació en Lima. Sus palabras lo han llevado a que, desde redes sociales, los usuarios lo declaren no grato. "Don Pedrito, persona no gratra en Chincha", comentó Mercedez.

Del mismo modo, un grupo de periodistas le hicieron saber que sus palabras han generado malestar en cocineros de Chincha. Un ejemplo de ella es, Mamainé, mujer chinchana y muy conocida por su sazón. "No le hagan caso a Don Pedrito, es un simple comodín", manifestó.

