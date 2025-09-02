La famosa empresa de alimentos Kraft Heinz se dividirá en dos compañías: ¿qué productos serán afectados en EEUU?

Heinz Kraft, la gigante en la compañía de alimentos, anunció su escisión tras una década como una sola. | Foto: Composición LR

Heinz Kraft, la gigante en la compañía de alimentos, anunció su escisión tras una década como una sola. | Foto: Composición LR

Luego de una década de su enorme fusión, la empresa de alimentos estadounidense Kraft Heinz anunció su separación en dos compañías. De esta manera, desmantelaron su estrategia de ofrecer todo tipo de productos para su público, que incluía alimentos envasados y salsas para las comidas. Según el comunicado, estas nuevas marcas operarán por separado en la segunda mitad del 2026.

"Las marcas de Kraft Heinz son icónicas y apreciadas, pero la complejidad de nuestra estructura actual dificulta la asignación eficaz de capital, la priorización de iniciativas y el crecimiento en nuestras áreas más prometedoras", declaró el CEO de la empresa, Miguel Patricio, en un comunicado. Conoce como sus productos más conocidos podrían ser afectados por esta esición.

¿Qué productos serán afectados por la separación entre Kraft y Heinz?

Bajo la firma Kraft Heinz se encontraban productos como los alimentos congelados de TGI Fridays, Kool Aidm Macaroni & Cheese, y su conocida marca de salsas, como mayonesa, kétchup, entre otras. Según declaró la empresa en el comunicado, la separación no afectará directamente a los productos, sino que implicará un reestructuración para mejorar el orden de sus ingresos y la inversión en nuevas propuestas.

De esta manera, una se encargará de dirigir a las salsas, productos para untar y alimentos no perecederos. Por otro lado, la segunda se enfocará en los alimentos para llevar, como sus embutidos y los famosos Singles y Lunchables. Aún no se confirma el nombre de estas nuevas compañías ni si ello implicará el cierre en la producción de algunos alimentos.

¿Cómo fue la fusión entre Kraft y Heinz?

Su fusión se dio en el año 2015, entre Berkshire Hathaway y la firma de inversiones 3G Capital. En aquel momento, fueron la tercera empresa más grande en el sector alimenticio de EEUU. Su intención era reducir los gastos en la producción para aumentar sus ganancias. Sin embargo, no pudieron competir con las marcas genéricas y el cambio de gustos de los consumidores, que prefieren opciones más saludables que productos procesados.

Según Associated Press, los ingresos de la empresa unificada habrían caído desde el 2020, mostrando un déficit en cada año que pasaba. Una de las medidas para reducir los gastos fue el despido de miles de trabajadores, que no solucionaron otro problemas como los altos costos operativos, dificultades en la cadena de suministros y las políticas arancelarias de Donald Trump.