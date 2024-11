En una entrevista para el programa ‘Estás en todas’, Dayiro Castañeda confesó por qué se retiró de la actuación a temprana edad, a pesar de haber actuado en importantes producciones como ‘Asu Mare’ y ‘Mi amor el wachimán’.

¿Por qué Dayiro Castañeda se alejó de las pantallas?



Después de haber actuado en series y películas importantes, Dayiro Castañeda se retiró de las pantallas por un motivo importante, lo que llevó a sus seguidores a cuestionarse por qué el actor dejó su carrera dentro del mundo del entretenimiento. Fue así que en una reciente entrevista con el programa ‘Estás en todas’, el joven de 19 años explicó el motivo por el que decidió alejarse de los reflectores.

“Conversando con mis padres, me dicen que uno de niño es curioso, tiene esa chispa natural, pero cuando uno va creciendo, por respeto al público también, tiene que mostrar algo de buena calidad. Me dijeron: ‘ponte a estudiar porque la gracia se te va a ir’”, aseguró.



En esa misma línea, Dayiro Castañeda señaló que, aunque se mantuvo alejado de la actuación, no dejó su amor por el arte y empezó a dedicarse a la música.



“Ahí es donde me alejo, a los 12 años aproximadamente, de la televisión, para estudiar lo que me gusta, que es la música. Yo de niño bailaba, he actuado, he cantado. Siempre me ha gustado la música, entonces me dediqué a estudiar producción musical”, confesó.

Dayiro Castañeda sobre su fama



Sin embargo, Dayiro Castañeda confesó que llegó a sentirse extraño luego de alejarse de los reflectores, ya que durante varios años estuvo acostumbrado a la atención mediática cuando inició su carrera como actor a los 5 años.



“Ese proceso ha sido un poco raro, porque estaba acostumbrado a las fotos, al cariño del público. Alejado de las redes. Pero sé que vale la pena porque ahora, con TikTok, mi padre me puso una prueba de canto en el escenario. Y la gente se acordó, después de muchos años”, manifestó al citado programa de espectáculos.