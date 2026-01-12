HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario
Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     
Espectáculos

Claudio Pizarro reaparece en Lima por el bautizo de su última hija junto a su novia Helen Barrón

‘Amor y fuego’ presentó imágenes exclusivas de la íntima ceremonia familiar del exfutbolista Claudio Pizarro y su novia Helen Barrón. 

Claudio Pizarro radica en Alemania junto a su novia Hellen Barrón. Foto: Composición LR/Willax.
Claudio Pizarro radica en Alemania junto a su novia Hellen Barrón. Foto: Composición LR/Willax.

El exfutbolista Claudio Pizarro regresó a Lima para participar en el bautizo de su hija menor, fruto de su relación con Hellen Ballón. La ceremonia se realizó el jueves 8 de enero y fue captada por las cámaras del programa Amor y Fuego, que difundió imágenes exclusivas del evento familiar.

El acto religioso se llevó a cabo de manera privada y contó con la asistencia de los familiares más cercanos del exdelantero y actual embajador del Bayern Múnich. Entre los asistentes estuvieron sus padres, así como parientes de la pareja, quienes llegaron con obsequios y participaron de un encuentro reservado, marcado por un ambiente íntimo y familiar.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Helen Ballón, novia de Claudio Pizarro, revela tiernas imágenes del exfutbolista junto a su hija: 'Lo manifesté con tanta fuerza'

lr.pe

Claudio Pizarro bautizó a su bebé en Lima

Antes del inicio del bautizo de su hija, Claudio Pizarro fue captado por el programa Amor y Fuego al llegar al lugar de la ceremonia acompañado de su pareja y la menor. El exdelantero arribó conduciendo un vehículo oscuro y evitó cualquier contacto con la prensa desde su ingreso.

Las imágenes mostraron al exgoleador del Werder Bremen manteniendo una actitud cercana y protectora con su familia durante el acceso al recinto. Sin embargo, una vez finalizado el evento religioso, Pizarro rechazó brindar declaraciones y se retiró sin comentar sobre este momento personal.

PUEDES VER: ¿Quién es Helen Ballón, la nueva pareja de Claudio Pizarro y madre de su hija menor?

lr.pe

Claudio Pizarro se convirtió en padre por cuarta vez a los 47 años

Claudio Pizarro volvió a ser padre en 2025, esta vez a los 47 años, con el nacimiento de su hija Amara, fruto de su relación con Helen Ballón. La pareja reside en Múnich, donde el exfutbolista desarrolla su vida familiar lejos de la exposición mediática.

Ballón, peruana dedicada al arte y al yoga, mantiene un perfil bajo, aunque en los últimos años ha sido vista en algunas apariciones públicas junto al exseleccionado nacional. El embarazo se hizo público en septiembre de 2024, cuando ella compartió una ecografía en redes sociales. Desde entonces, el vínculo entre ambos se ha consolidado, marcando una nueva etapa personal para el exdelantero, hoy enfocado en su rol como padre y en su entorno familiar.

Notas relacionadas
Claudio Pizarro destacó el presente de Felipe Chávez tras salir en lista en partido de Bayern Múnich: "Es una esperanza para el club"

Claudio Pizarro destacó el presente de Felipe Chávez tras salir en lista en partido de Bayern Múnich: "Es una esperanza para el club"

LEER MÁS
Helen Ballón, novia de Claudio Pizarro, revela tiernas imágenes del exfutbolista junto a su hija: "Lo manifesté con tanta fuerza"

Helen Ballón, novia de Claudio Pizarro, revela tiernas imágenes del exfutbolista junto a su hija: "Lo manifesté con tanta fuerza"

LEER MÁS
¿Cuántos hijos tiene Claudio Pizarro, cómo se llaman y quiénes son las madres de sus herederos?

¿Cuántos hijos tiene Claudio Pizarro, cómo se llaman y quiénes son las madres de sus herederos?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Influencer extranjero no reconoce a Gianmarco durante entrevista en la calle y el cantante reacciona: “Yo soy músico”

Influencer extranjero no reconoce a Gianmarco durante entrevista en la calle y el cantante reacciona: “Yo soy músico”

LEER MÁS
Bryan Torres habría agredido a Samahara Lobatón dentro de su vivienda, según Rodrigo González: "Es alguien que sabe cómo agredir sin dejar rastro"

Bryan Torres habría agredido a Samahara Lobatón dentro de su vivienda, según Rodrigo González: "Es alguien que sabe cómo agredir sin dejar rastro"

LEER MÁS
Tula Rodríguez se pronuncia tras rumores de romance con Pilar Arana: "Ella es prácticamente parte de mi familia"

Tula Rodríguez se pronuncia tras rumores de romance con Pilar Arana: "Ella es prácticamente parte de mi familia"

LEER MÁS
Cantante Yeison Jiménez confesó que hasta 3 veces soñó que iba a morir en un accidente aéreo: "Dios me dio señales"

Cantante Yeison Jiménez confesó que hasta 3 veces soñó que iba a morir en un accidente aéreo: "Dios me dio señales"

LEER MÁS
Exproductora Pati Lorena asegura que Magaly Medina ya firmó contrato con ATV: “Tenemos para rato”

Exproductora Pati Lorena asegura que Magaly Medina ya firmó contrato con ATV: “Tenemos para rato”

LEER MÁS
Aniversario de Lima: conoce a todos los artistas que serán parte de los 490 años de fundación de la capital

Aniversario de Lima: conoce a todos los artistas que serán parte de los 490 años de fundación de la capital

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

De San Miguel a Chorrillos: rehabilitan de emergencia el malecón de la Costa Verde tras colapso de muro de 500 metros, anuncia la MML

¿Por qué más del 60% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de las áreas de hielo azul de la Antártida?

Narcotraficante colombiano, 'El Químico', fue capturado en aeropuerto Jorge Chávez tras burlar sistemas de seguridad para transportar droga

Espectáculos

Youna, expareja de Samahara Lobatón, sufre lesión en riñón tras intervención por cáncer en EE. UU.: “Un dolor que no se imaginan”

Exproductora Pati Lorena asegura que Magaly Medina ya firmó contrato con ATV: “Tenemos para rato”

Influencer extranjero no reconoce a Gianmarco durante entrevista en la calle y el cantante reacciona: “Yo soy músico”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rospigliosi presiona a jueces que ven recursos de militares procesados por masacre de Cayara

Congreso: Comisión de Ética inicia indagación contra Kira Alcarraz por presunta agresión a fiscalizador

Martín Vizcarra es trasladado de emergencia del penal de Barbadillo al Hospital de Ate

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025