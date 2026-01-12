Claudio Pizarro reaparece en Lima por el bautizo de su última hija junto a su novia Helen Barrón

El exfutbolista Claudio Pizarro regresó a Lima para participar en el bautizo de su hija menor, fruto de su relación con Hellen Ballón. La ceremonia se realizó el jueves 8 de enero y fue captada por las cámaras del programa Amor y Fuego, que difundió imágenes exclusivas del evento familiar.

El acto religioso se llevó a cabo de manera privada y contó con la asistencia de los familiares más cercanos del exdelantero y actual embajador del Bayern Múnich. Entre los asistentes estuvieron sus padres, así como parientes de la pareja, quienes llegaron con obsequios y participaron de un encuentro reservado, marcado por un ambiente íntimo y familiar.

Claudio Pizarro bautizó a su bebé en Lima

Antes del inicio del bautizo de su hija, Claudio Pizarro fue captado por el programa Amor y Fuego al llegar al lugar de la ceremonia acompañado de su pareja y la menor. El exdelantero arribó conduciendo un vehículo oscuro y evitó cualquier contacto con la prensa desde su ingreso.

Las imágenes mostraron al exgoleador del Werder Bremen manteniendo una actitud cercana y protectora con su familia durante el acceso al recinto. Sin embargo, una vez finalizado el evento religioso, Pizarro rechazó brindar declaraciones y se retiró sin comentar sobre este momento personal.

Claudio Pizarro se convirtió en padre por cuarta vez a los 47 años

Claudio Pizarro volvió a ser padre en 2025, esta vez a los 47 años, con el nacimiento de su hija Amara, fruto de su relación con Helen Ballón. La pareja reside en Múnich, donde el exfutbolista desarrolla su vida familiar lejos de la exposición mediática.

Ballón, peruana dedicada al arte y al yoga, mantiene un perfil bajo, aunque en los últimos años ha sido vista en algunas apariciones públicas junto al exseleccionado nacional. El embarazo se hizo público en septiembre de 2024, cuando ella compartió una ecografía en redes sociales. Desde entonces, el vínculo entre ambos se ha consolidado, marcando una nueva etapa personal para el exdelantero, hoy enfocado en su rol como padre y en su entorno familiar.