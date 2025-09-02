En una conversación reveladora con La República, Prince Royce nos abrió las puertas al universo creativo detrás de 'Eterno', su más reciente álbum en el que reimagina clásicos de la música en clave de bachata. El cantante estadounidense de origen dominicano, quien se presentará el 1 de octubre en Lima, compartió detalles sobre el proceso de selección de los temas, los desafíos de adaptación y la carga emocional que conlleva rendir homenaje a íconos musicales sin perder su esencia. "La intención es esa: traer esas canciones a la gente quizás más adulta y, a la juventud, introducirlas a esos clásicos que para mí han sido icónicos", confesó con entusiasmo.

Uno de los momentos más sorprendentes de la entrevista fue cuando el artista, considerado uno de los pilares de la bachata, reveló que había grabado una versión de 'Human Nature' de Michael Jackson, pero decidió no incluirla en su disco. "No me sentí 100% cómodo", admitió, explicando que la letra en español no terminaba de convencerlo. A pesar de ello, no descartó concretar el lanzamiento en algún momento.

—Tu álbum reimagina clásicos del pop en bachata. ¿Cuál fue el primer tema que te hizo pensar, esto tiene que sonar en bachata?

—Ese disco viene de un resumen de lo que hice hace 15 años con 'Stand By Me' y siempre dije: si grabo otro cover, sería un concepto de un disco. La primera canción que se me vino a la mente era 'Yesterday' de The Beatles, porque esa canción estaba en mi lista original hace 15 años para grabarla en bachata.

—¿Cuál fue el criterio emocional o personal que usaste para elegir los clásicos que versionaste en 'Eterno'?

—Son canciones que siempre he escuchado y me llegan a la mente. La de Bee Gees, 'How Deep Is Your Love', por ejemplo, siempre ha sido una de las canciones favoritas de mi mamá. 'I Want It That Way' de Backstreet Boys me acuerda mucho a mi época. Poco a poco fui escogiendo canciones que quedaban en bachata, que me sentía cómodo cantándolas en bachata. Y así fue el proceso.

—¿Hubo alguna canción que te costó adaptar más a la bachata?

—La que me costó más fue la de Elvis Presley. 'Can't Help Falling in Love', esta fue la más difícil para mí. 'Go Your Own Way' también fue como que medio diferente en general para bachata, porque es un flow más rock. Hubo que pensar un poco más para que quede.

—¿Crees que 'Eterno' marca un punto de inflexión en tu carrera más allá del sonido? ¿Se podría decir que es tu álbum más íntimo?

—Definitivamente, creo que es un disco muy musical, muy con un sentimiento diferente, porque es el estilo mío, pero no el misma. Tuve que adaptarme a una canción, a un tono. Disfruté mucho ese reto, y definitivamente trae una nostalgia de una época donde la música era muy real, muy íntimo, mucho romanticismo, mucha letra. Y la intención es esa, traer esas canciones a la gente quizás más adulta, traerles recuerdos de esas canciones, y a la juventud, traer esa canción que quizás no la conocen, o introducirlas a esos clásicos que para mí han sido icónicos.

—¿Hay algún tema en particular que te hubiera gustado tener en tu álbum, pero no se pudo?

—Un tema que grabé y sentí que no sé si quedó bien, y por eso no incluí, era uno que se llama 'Human Nature' de Michael Jackson. Creo que me gustó, pero no sé si quedaba muy bien la letra en español. No me sentí 100% cómodo, y por eso dije: "Si no me siento cómodo con algo, no lo hago". Y hay otros temas también, uno de Prince, pero creo que la meta también era respetar las canciones originales. Que no suene como que muy forzado, como que lo estoy grabando solo por grabarlo.

—Esta versión de Michael Jackson, ¿podría salir en algún momento?

—Puede ser, puede ser. ¿Por qué no?

—¿Sentiste en algún momento temor de que los fans pensaran que tus versiones no estaban a la altura de las originales?

—Sí, creo que cada quien siempre va a tener una opinión. No he visto tantas cosas negativas, pero obviamente sí hay gente que dice, ah, pero por qué tocaste esa canción, debiste dejarla así, pero yo no lo veo así, creo que es muy importante también siempre educar a la juventud con canciones que son icónicas. Yo soy fan de la música en general, me encanta educarme de canciones y diferentes tipos de música, y los autores, y quién escribió, y quién produjo la canción, así que creo que también para mí fue respetar a esas canciones. Yo lo veo al contrario. Si escucho que es Kanye West cuando hace samples de canciones, me gusta buscar de dónde salió ese sample. Definitivamente disfruto mucho ver también las opiniones de personas, porque es importante ver qué es lo que dice la gente.