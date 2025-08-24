HOYSuscripcion LR Focus

Cultura Asiática

'Bon appétit, majestad': guía completa de capítulos, fecha y hora de estreno en Netflix

No te puedes perder  'Bon appétit, majestad'. El k-drama que promete ser la sensación esta temporada llega a Netflix con dos nuevos episodios cada semana. Conoce a qué hora y cuándo salen.

La nueva serie coreana en Netflix 'Bon appétit, majestad' tendrá 12 capítulos.
La nueva serie coreana en Netflix 'Bon appétit, majestad' tendrá 12 capítulos. | Foto: Netflix

Netflix vuelve a apostar por el romance histórico con una producción surcoreana que ha conquistado a los amantes del k-drama en cuestión de horas. 'Bon appétit, majestad' es el nuevo título que se suma al catálogo internacional de la plataforma, con una propuesta que mezcla cocina, intrigas palaciegas y un viaje inesperado al pasado.

La serie ha despertado expectativas desde su anuncio oficial, con una trama que se inspira en una popular novela web y un reparto de lujo encabezado por Im Yoon Ah y Lee Chae Min. A continuación, presentamos la guía completa de capítulos, fechas y horarios de emisión para que no te pierdas ni un momento de esta serie revelación en su idioma original o en español latino.

PUEDES VER: 'La jugada ganadora': ¿cuándo sale el capítulo 9 del drama coreano en Netflix Perú?

lr.pe

¿Cuándo se estrenan los capítulos de 'Bon appétit, majestad' en Netflix?

La esperada serie coreana 'Bon appétit, majestad' llegó a Netflix el sábado 23 de agosto de 2025, marcando el inicio de una temporada que promete conquistar a los amantes del drama histórico y la comedia romántica. Con un total de 12 episodios, el k-drama se emitirá en formato de dos capítulos por semana, cada sábado y domingo, hasta finalizar el 28 de septiembre.

Cada fecha de estreno coincide con la emisión original en Corea del Sur a través de tvN, lo que garantiza que los fans internacionales puedan seguir la trama casi en tiempo real. La serie, protagonizada por una chef moderna que viaja al pasado y se encuentra con un rey de la dinastía Joseon, combina elementos de fantasía, romance y gastronomía.

  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 1: sábado 23 de agosto
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 2: domingo 24 de agosto
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 3: sábado 30 de agosto
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 4: domingo 31 de agosto
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 5: sábado 6 de septiembre
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 6: domingo 7 de septiembre
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 7: sábado 13 de septiembre
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 8: domingo 14 de septiembre
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 9: sábado 20 de septiembre
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 10: domingo 21 de septiembre
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 11: sábado 27 de septiembre
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 12: domingo 28 de septiembre.

PUEDES VER: 'El sinuoso camino del derecho': conoce el reparto completo de la nueva serie coreana de Netflix

lr.pe

¿A qué hora salen los capítulos de 'Bon appétit, majestad' en Netflix?

Los nuevos episodios de 'Bon appétit, majestad' se habilitan en Netflix poco después de su emisión en Corea del Sur, que ocurre a las 21.10 (hora local). Aunque la plataforma no ha confirmado una hora exacta para cada país, en Perú suelen estar disponibles durante la madrugada o la mañana del mismo día, lo que permite que los fans puedan verlos temprano, incluso antes del desayuno. Esta sincronización con el horario coreano ha sido bien recibida por los seguidores del k-drama, que valoran poder comentar los capítulos sin temor a spoilers.

Esta dinámica de estreno continuo durante el fin de semana convierte a 'Bon Appétit, Your Majesty' en una cita fija para los fans del género. Puedes ver los episodios en su idioma original con subtítulos o con audio doblado al español latino.

