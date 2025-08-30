HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
INPE y PNP controlan motín en penal
INPE y PNP controlan motín en penal     INPE y PNP controlan motín en penal     INPE y PNP controlan motín en penal     
Cultura Asiática

'Bon appétit, majestad' capítulo 4 en español latino y subtitulado: hora de estreno y cómo verlo en Netflix

La serie coreana 'Bon appétit, majestad' se posiciona como la más vista en Netflix. Conoce a qué hora sale el capítulo 4 del k-drama y cómo verlo en español latino o con subtítulos.

El capítulo 4 de 'Bon appétit, majestad' se estrena este domingo 31 de agosto vía Netflix.
El capítulo 4 de 'Bon appétit, majestad' se estrena este domingo 31 de agosto vía Netflix. | Foto: composición LR/Netflix

La serie coreana 'Bon appétit, majestad' continúa ganando terreno entre los fanáticos del k-drama en Latinoamérica y en todo el mundo. Este domingo 31 de agosto se estrena el capítulo 4, disponible en Netflix con opción de audio en español latino y subtítulos. La historia, protagonizada por Im Yoon Ah y Lee Chae Min, ha capturado la atención del público con una mezcla de romance, cocina y viajes en el tiempo, convirtiéndose en la producción más vista en la plataforma actualmente.

En el episodio 4 de 'Bon appétit, majestad', Yeon Ji Yeong deberá defender su nueva posición como chef real en un concurso de vida o muerte impulsado por la cuarta consorte real. Los fanáticos ya dejan sus teorías en redes sociales, ansiosos por saber si el rey Lee Heon vuelve a dejar a un lado su tiranía para salvar a la llamada gwinyeo, quien lo ha cautivado con sus increíbles habilidades.

PUEDES VER: 'Bon Appétit, Majestad': reparto completo del k-drama de Netflix y sus personajes

lr.pe

¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo 4 de 'Bon appétit, majestad'?

El capítulo 4 de 'Bon appétit, majestad' se estrena este domingo 31 de agosto de 2025. Según el calendario oficial del k-drama, los episodios se lanzan cada fin de semana, con dos capítulos por semana: uno el sábado y otro el domingo. La serie se transmite originalmente por el canal tvN en Corea del Sur y llega a Netflix pocas horas después de su emisión local.

  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 4 en México, Costa Rica y El Salvador: 9.10 a. m. del domingo 31 de agosto
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 4 en Perú, Colombia y Ecuador: 10.10 a. m. del domingo 31 de agosto
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 4 en Bolivia, Venezuela y Chile: 11.10 a. m. del domingo 31 de agosto
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 4 en Argentina, Argentina y Brasil: 12.10 p. m. del domingo 31 de agosto
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 4 en España: 5.10 p. m. del domingo 31 de agosto
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 4 en Estados Unidos: 11.10 a. m. (ET) del domingo 31 de agosto.

PUEDES VER: 'Bon Appétit, Majestad': guía completa de capítulos, fechas de estreno y horarios en Netflix

lr.pe

¿Cómo ver 'Bon appétit, majestad' capítulo 4 en Netflix?

Para acceder al capítulo 4, es necesario contar con una suscripción activa en Netflix. Una vez dentro de la plataforma, se puede buscar el título 'Bon appétit, majestad' (o 'Bon Appetit, Your Majesty', por su título en inglés) y seleccionar el episodio correspondiente. El k-drama aparece en el primer lugar del top de series y también puede encontrarse en el catálogo de dramas asiáticos.

¿Cómo ver el capítulo 4 de 'Bon appétit, majestad' con subtítulos o en español latino?

Los usuarios pueden elegir entre ver el episodio 4 de 'Bon appétit, majestad' en su idioma original con subtítulos o activar el audio en español latino desde el menú de configuración. La plataforma permite reproducir el contenido en dispositivos móviles, televisores inteligentes, computadoras y tablets, garantizando una experiencia fluida.

Si aún no has empezado a ver la serie coreana, los tres primeros capítulos ya están disponibles en Netflix para que te pongas al día antes del próximo estreno. No te pierdas este k-drama que ha cautivado a miles de espectadores desde su debut, gracias a la química entre Yoona y Lee Chae Min, el carisma del elenco y una trama que combina comedia, emoción y un romance que crece con cada episodio.

Notas relacionadas
'Bon Appétit, Majestad': reparto completo del k-drama de Netflix y sus personajes

'Bon Appétit, Majestad': reparto completo del k-drama de Netflix y sus personajes

LEER MÁS
'Bon Appétit, majestad' capítulo 3 en español latino por Netflix: fecha, hora y cómo verlo online

'Bon Appétit, majestad' capítulo 3 en español latino por Netflix: fecha, hora y cómo verlo online

LEER MÁS
'El sinuoso camino del derecho': conoce el reparto completo de la nueva serie coreana de Netflix

'El sinuoso camino del derecho': conoce el reparto completo de la nueva serie coreana de Netflix

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Bon Appétit, Majestad': guía completa de capítulos, fechas de estreno y horarios en Netflix

'Bon Appétit, Majestad': guía completa de capítulos, fechas de estreno y horarios en Netflix

LEER MÁS
"Celebridad" de Netflix, final explicado: ¿cómo sobrevivió Ari y quién era 'bbbfamous'?

"Celebridad" de Netflix, final explicado: ¿cómo sobrevivió Ari y quién era 'bbbfamous'?

LEER MÁS
¿Dónde ver 'Una noche romántica', el drama chino, en español? Todos los detalles para ver los capítulos online y gratis

¿Dónde ver 'Una noche romántica', el drama chino, en español? Todos los detalles para ver los capítulos online y gratis

LEER MÁS
'Bon Appétit, majestad' capítulo 3 en español latino por Netflix: fecha, hora y cómo verlo online

'Bon Appétit, majestad' capítulo 3 en español latino por Netflix: fecha, hora y cómo verlo online

LEER MÁS
'El mundo a mis pies': ¿dónde ver el drama chino online y sub español?

'El mundo a mis pies': ¿dónde ver el drama chino online y sub español?

LEER MÁS
¿Qué fue de Sanaya Irani, la actriz de “Duele Amar” que fue vetada en Bollywood?

¿Qué fue de Sanaya Irani, la actriz de “Duele Amar” que fue vetada en Bollywood?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Cultura Asiática

Overpass Lima cancela presentación de fromis_9 y Mark Tuan: productora anuncia cambios en el escenario

Todo sobre 'Bon appétit, majestad' en Netflix: cuándo se estrenan los capítulos y a qué hora

Reparto de 'Bon appétit, majestad': ¿quién es quién en el drama coreano que conquista Netflix?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota