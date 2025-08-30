'Bon appétit, majestad' capítulo 4 en español latino y subtitulado: hora de estreno y cómo verlo en Netflix

La serie coreana 'Bon appétit, majestad' continúa ganando terreno entre los fanáticos del k-drama en Latinoamérica y en todo el mundo. Este domingo 31 de agosto se estrena el capítulo 4, disponible en Netflix con opción de audio en español latino y subtítulos. La historia, protagonizada por Im Yoon Ah y Lee Chae Min, ha capturado la atención del público con una mezcla de romance, cocina y viajes en el tiempo, convirtiéndose en la producción más vista en la plataforma actualmente.

En el episodio 4 de 'Bon appétit, majestad', Yeon Ji Yeong deberá defender su nueva posición como chef real en un concurso de vida o muerte impulsado por la cuarta consorte real. Los fanáticos ya dejan sus teorías en redes sociales, ansiosos por saber si el rey Lee Heon vuelve a dejar a un lado su tiranía para salvar a la llamada gwinyeo, quien lo ha cautivado con sus increíbles habilidades.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo 4 de 'Bon appétit, majestad'?

El capítulo 4 de 'Bon appétit, majestad' se estrena este domingo 31 de agosto de 2025. Según el calendario oficial del k-drama, los episodios se lanzan cada fin de semana, con dos capítulos por semana: uno el sábado y otro el domingo. La serie se transmite originalmente por el canal tvN en Corea del Sur y llega a Netflix pocas horas después de su emisión local.

'Bon appétit, majestad', capítulo 4 en México, Costa Rica y El Salvador: 9.10 a. m. del domingo 31 de agosto

'Bon appétit, majestad', capítulo 4 en Perú, Colombia y Ecuador: 10.10 a. m. del domingo 31 de agosto

Colombia y Ecuador: 10.10 a. m. del domingo 31 de agosto 'Bon appétit, majestad', capítulo 4 en Bolivia, Venezuela y Chile: 11.10 a. m. del domingo 31 de agosto

'Bon appétit, majestad', capítulo 4 en Argentina, Argentina y Brasil: 12.10 p. m. del domingo 31 de agosto

'Bon appétit, majestad', capítulo 4 en España: 5.10 p. m. del domingo 31 de agosto

'Bon appétit, majestad', capítulo 4 en Estados Unidos: 11.10 a. m. (ET) del domingo 31 de agosto.

¿Cómo ver 'Bon appétit, majestad' capítulo 4 en Netflix?

Para acceder al capítulo 4, es necesario contar con una suscripción activa en Netflix. Una vez dentro de la plataforma, se puede buscar el título 'Bon appétit, majestad' (o 'Bon Appetit, Your Majesty', por su título en inglés) y seleccionar el episodio correspondiente. El k-drama aparece en el primer lugar del top de series y también puede encontrarse en el catálogo de dramas asiáticos.

¿Cómo ver el capítulo 4 de 'Bon appétit, majestad' con subtítulos o en español latino?

Los usuarios pueden elegir entre ver el episodio 4 de 'Bon appétit, majestad' en su idioma original con subtítulos o activar el audio en español latino desde el menú de configuración. La plataforma permite reproducir el contenido en dispositivos móviles, televisores inteligentes, computadoras y tablets, garantizando una experiencia fluida.

Si aún no has empezado a ver la serie coreana, los tres primeros capítulos ya están disponibles en Netflix para que te pongas al día antes del próximo estreno. No te pierdas este k-drama que ha cautivado a miles de espectadores desde su debut, gracias a la química entre Yoona y Lee Chae Min, el carisma del elenco y una trama que combina comedia, emoción y un romance que crece con cada episodio.