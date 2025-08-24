HOYSuscripcion LR Focus

Cultura Asiática

'Bon appétit, majestad' reparto completo: lista de actores y personajes del drama coreano de Netflix

La serie coreana 'Bon appétit, majestad' ha generado gran expectativa entre los aficionados al género por su trama y reparto de lujo. El k-drama estrena nuevos capítulos en Netflix.

El drama coreano 'Bon appétit, majestad' tendrá 12 capítulos en Netflix. | Foto: composición LR/Netflix

La nueva apuesta de Netflix en el terreno del k-drama histórico, 'Bon appétit, majestad', ha despertado un interés inusitado entre los seguidores del género. Con una trama que mezcla gastronomía, romance y política palaciega, la serie se ha convertido en uno de los estrenos más comentados de agosto. El elenco, cuidadosamente seleccionado, reúne a figuras consolidadas y talentos emergentes que dan vida a una historia ambientada en la dinastía Joseon, pero con un giro contemporáneo.

En esta nota, conoce el reparto completo de 'Bon Appétit, Your Majesty': quién es quién en esta producción surcoreana que ha logrado posicionarse rápidamente en el catálogo internacional de la plataforma.

Reparto completo de 'Bon appétit, majestad': actores y personajes que dan vida al k-drama de Netflix

Encabezando el reparto está Im Yoon Ah, reconocida por su versatilidad como actriz y cantante del grupo k-pop Girls' Generation. En esta ocasión interpreta a Yeon Ji Young, una chef de élite que dirige un restaurante con tres estrellas Michelin en París. Su vida da un giro inesperado cuando es transportada al pasado, donde debe cocinar para un monarca con gustos extremos. Ella no solo enfrenta desafíos culinarios, sino también políticos, al convertirse en pieza clave dentro de la corte.

Lee Chae Min ('Jerarquía') asume el rol de Lee Heon, el joven rey de Joseon, conocido por su carácter despótico y su paladar hipersensible. Su encuentro con Ji Young marca el inicio de una transformación personal y política. El elenco se completa con Kang Han Na como Kang Mok Ju, concubina real con ambiciones ocultas; Choi Gwi Hwa en el papel del príncipe Je Seon, tío del rey y antagonista político; y Yoon Seo Ah como Seo Gil Geum, una perfumista de la corte con habilidades sensoriales que resultan clave en la trama. Cada personaje aporta una capa distinta al conflicto central, desde la lucha por el poder hasta la búsqueda de identidad en un entorno hostil.

¿De qué trata ¿'Bon appétit, majestad'?

'Bon appétit, majestad' es una serie surcoreana que combina el drama histórico con una premisa culinaria inesperada. La historia sigue a Yeon Ji Young, una chef reconocida internacionalmente que, tras ganar un concurso en París, es arrastrada por un fenómeno inexplicable al corazón de la dinastía Joseon. Allí, en medio de intrigas palaciegas y protocolos arcaicos, se ve obligada a cocinar para un rey de temperamento volátil y paladar exquisitamente exigente. Cada plato que prepara no solo debe satisfacer los gustos del monarca, sino también evitar consecuencias políticas que podrían costarle la vida.

Lo que comienza como una lucha por sobrevivir en una época que no le pertenece, se transforma en una historia de transformación mutua. Ji Young, con sus técnicas modernas y su carácter firme, desafía las normas de una corte que no está acostumbrada a mujeres independientes ni sabores extranjeros. El rey, por su parte, descubre que detrás de cada receta hay una historia, una emoción y una posibilidad de cambio. Entre cucharones y conspiraciones, 'Bon appétit, majestad' sirve un banquete narrativo donde el amor, el poder y la cocina se entrelazan con precisión.

