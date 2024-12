Lenny Kravitz: "Lima, gracias por tu cariño desbordante"

Lenny Kravitz está en el escenario e hinca la rodilla cuando el público corea el nombre artístico que eligió luego de Romeo Blue. Ha bajado del escenario más de una vez. Cerrando el concierto, a las 11 de la noche, camina alrededor del Arena 1 y entre el público. Ha repetido en español “gracias”, “los amo” y sus fans se trasladan con celulares en mano para acercarse mientras suena ‘Let love rule’ (‘Deja que el amor gobierne’) y se proyecta en blanco y negro ese recorrido.

La noche del domingo en el Parque de la Exposición tocaba Tokio Hotel, otros miles llegaron al distrito de San Miguel para el segundo concierto de Kravitz en Lima. Es cierto que, cerca a las 8 de la noche ninguno de los sectores lucía lleno. Algo similar ha sucedido con bandas como Travis y, el próximo año, le tocará a Alanis Morissette y a Sting medir al público peruano.

El neoyorquino ha dicho en entrevistas que la gira Blue Electric Light la hace en su mejor momento. De hecho, toca la guitarra acústica, la eléctrica, baila y ‘Are You Gonna Go My Way’- la canción con la que abrió el concierto y disimuló muy bien un tropezón- y ‘American Woman’ sonaban cual grabación de CD. “Lima estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Todos juntos somos energía. Somos vida. Somos ¡Amor! Significan tanto para mí. Muchas gracias. Los amo mucho, mucho, mucho. Entonces, empecemos esta celebración agradeciendo a Dios”, dijo en español antes de cantar ‘I Belong to You’.

Cuando más nos enteramos de la caída de figuras de la música-ahora mismo inmersos en investigaciones algunos contemporáneos del cantante- Lenny Kravitz parece atípico a lo que se cree que debería ser un rockstar. “Vas descubriendo cosas a lo largo del camino, lo importante, lo que te da paz. Y creo que he mejorado en eso”, nos decía en la entrevista que concedió a La República.

El cantante que creció entre Manhattan y Brooklyn estuvo en el escenario casi dos horas acompañado de una banda liderada por el guitarrista Craig Ross, quien lo acompaña hace más de tres décadas. También fue bastante aplaudido el trabajo de la baterista británica Jas Kayser de 24 años que se une a la banda en esta gira.

A mitad del concierto, Kravitz había recibido varias propuestas de matrimonio y solo se alzó las gafas para elegir a la fan que subiría al escenario. Llamó a la que cargaba un cartel diciendo que se había tatuado al rockero. Luego vinieron los hits ‘It Ain’t Over ‘Til It’s Over’ y ‘Again’. “Estoy en mejor forma mental, espiritual y física que nunca”, nos respondía sobre su mejor momento a los 60 años.

Quizá por eso conceda entrevistas en cada país al que va y se tome el tiempo de visitar la ciudad. Su equipo sigue de cerca las publicaciones, pero Lenny Kravitz almorzó en un restaurante de Barranco y firmó autógrafos. “Lima, gracias por tu cariño desbordante... ¡Nos vemos pronto!”, escribió el lunes camino al siguiente destino de su tour.