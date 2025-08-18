Bonus Track Lima: Dolores Delirio abre segunda fecha a pedido del público antes de partir a Europa

Tras agotar localidades en su primera fecha en Lima, la reconocida banda peruana Dolores Delirio anunció una segunda presentación en la capital. Este nuevo concierto en Lima se realizará el miércoles 20 de agosto de 2025 en la Sala Osma de Barranco, como parte de su exitosa gira nacional Promesa. El anuncio responde al pedido masivo del público, que quedó con ganas de más tras el primer show realizado el pasado 8 de agosto.

El grupo, considerado un ícono del rock alternativo peruano, vuelve a ofrecer una experiencia única con un formato íntimo pensado para una mayor conexión con sus seguidores. Esta segunda fecha, denominada Bonus Track Lima, marca además el cierre de su paso por la capital antes de emprender su primera gira por Europa.

Dolores Delirio: gira nacional antes del gran salto internacional

El tour Promesa viene consolidando un notable éxito con sold outs consecutivos en ciudades como Lima y Arequipa. Tras el Bonus Track Lima, Dolores Delirio continuará su recorrido por Trujillo el 22 de agosto y Cusco el 23 de agosto, en lo que será la recta final de la gira nacional antes de su esperado debut internacional.

La agrupación, fundada en los años noventa y con una sólida base de seguidores, ha logrado revitalizar su propuesta sonora en esta gira, generando una fuerte respuesta del público. “La primera fecha en Lima fue simplemente mágica. Recibimos una avalancha de mensajes pidiendo una segunda noche, y decidimos hacerlo posible”, declaró un vocero del grupo.

El formato de esta nueva fecha permitirá al público disfrutar del repertorio de la banda con mayor cercanía. Además, se han considerado todos los comentarios del público para optimizar la experiencia, desde la disposición del escenario hasta los detalles técnicos del sonido y la iluminación.

¿Dónde comprar entradas para el concierto de Dolores Delirio?

Los boletos para el concierto Dolores Delirio Lima 2025 del 20 de agosto están disponibles a través de la página web oficial del grupo: www.doloresdelirio.pe

Este concierto en Barranco promete ser una velada inolvidable para los seguidores del rock nacional. Dado que la primera fecha se agotó en tiempo récord, se recomienda adquirir las entradas con anticipación. El espacio reducido de Sala Osma, ubicado en el corazón cultural de Barranco, asegura una atmósfera cercana e intensa, ideal para vivir la potencia de una de las bandas más influyentes del país.