Green Day Perú 2025: preventa de entradas y precio para su concierto en Estadio San Marcos

Después de varios años de ausencia, Green Day confirmó su regreso al Perú como parte de su nueva gira mundial 'The Saviors Tour 2025'. El icónico trío estadounidense, conformado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, se presentará el próximo 27 de agosto en el Estadio San Marcos, prometiendo un show cargado de punk rock, energía y nostalgia para sus miles de fans peruanos.

Esta será la tercera vez que Green Day visita el país. Su primer concierto en Lima fue en 2010, durante su gira '21st Century Breakdown', y regresaron en 2017 con el 'Revolution Radio Tour'. Ambas presentaciones dejaron una huella imborrable en sus seguidores locales, quienes ahora se preparan para reencontrarse con la banda tras ocho años de espera.

¿Cuándo es la preventa de entradas para el concierto de Green Day en Lima?

La preventa de entradas para el concierto de Green Day en Lima empieza el miércoles 21 de mayo a las 10:00 a. m. a través de la plataforma online de Ticketmaster. Los boletos estarán disponibles hasta agotar stock, con un 25% de descuento exclusivo para clientes con tarjeta BBVA. Cada persona podrá adquirir un máximo de 6 entradas por compra, y se ha establecido un stock limitado de 22,250 boletos para esta preventa. Además de la venta online, también se podrán comprar entradas físicas en los siguientes cuatro centros de experiencia autorizados:

Wong Benavides

Metro Plaza Norte

Wong San Miguel

Wong San Borja

Indicaciones. Foto: Instagram

Precios de boletos de preventa para el concierto de Green Day en el Estadio San Marcos

Green Day promete una noche inolvidable en el Estadio San Marcos, en lo que será una nueva oportunidad para disfrutar en vivo de clásicos como 'American Idiot', 'Boulevard of Broken Dreams' y 'Basket Case', así como los temas de su más reciente producción. El 'The Saviors Tour 2025' está generando gran expectativa a nivel mundial, y el Perú no es la excepción. Conoce los precios para su esperado concierto.

Campo A: S/ 453.30

S/ 453.30 Campo B: S/ 319.30

S/ 319.30 Occidente (numerada): S/ 382.00

S/ 382.00 Oriente (numerada): S/ 357.60

S/ 357.60 Norte: S/ 185.00

Precios para el concierto de Green Day. Foto: Instagram

Estos precios ya incluyen el 25% de descuento por preventa con tarjeta BBVA. Todas las zonas estarán disponibles en la plataforma de Ticketmaster y en los puntos físicos mencionados.