Así fue la primera cita de Travis Kelce y Taylor Swift: "Esto es algo de lo que he escrito canciones"

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzó a gestarse en julio de 2023, cuando el jugador de los Kansas City Chiefs asistió al Eras Tour en Kansas City. En aquel concierto, el deportista intentó entregarle a la artista un brazalete con su número de teléfono, pero no logró concretar el gesto. Poco después, Swift supo de la intención a través de amistades en común y accedió a conocerlo. Ese episodio marcó el inicio de un vínculo que más tarde se consolidaría. Yo pensaba: ‘Si este tipo no está loco’, lo cual es un gran “sí”, esto es algo sobre lo que he escrito canciones y deseando que me pase desde que era adolescente”, comentó la cantante a través del pódcast del hermano del jugador.

La primera cita se realizó semanas después. Durante ese encuentro, la cantante le pidió a Kelce que le contara detalles de su trayectoria profesional, incluido el momento en que consiguió ganar el Super Bowl. La conversación fue directa y permitió a ambos descubrir intereses comunes, lo que dio paso al inicio formal de su relación. Swift describió aquel instante como “algo de lo que había escrito canciones”, mientras Kelce aseguró que se sorprendió por el interés genuino de la artista en su carrera.

Travis Kelce y Taylor Swift: inicio de la relación

El acercamiento se produjo tras el intento del jugador de acercarse a la cantante mediante el brazalete. Aunque no tuvo éxito en ese momento, la acción generó la oportunidad de que ambos entablaran comunicación. El primer encuentro en persona les permitió conversar sobre sus actividades profesionales y descubrir afinidades que los llevaron a continuar conociéndose.

A partir de esa primera cita, comenzaron a aparecer juntos en partidos de la NFL y en eventos musicales. Swift asistió a encuentros de los Chiefs, acompañada por la familia de Kelce, mientras el deportista estuvo presente en presentaciones de la gira mundial de la cantante. Estos hechos confirmaron públicamente el inicio de su relación.

El compromiso de Travis Kelce y Taylor Swift

Tras consolidarse como pareja en el ámbito público, la relación avanzó con rapidez. Ambos compartieron actividades sociales, viajes y apariciones en premiaciones. En agosto del presente año, anunciaron su compromiso a través de una publicación en redes sociales, en la que confirmaron oficialmente la noticia.

De este modo, aquella primera cita registrada en 2023 no solo marcó el inicio de la relación, sino que también representó el punto de partida hacia uno de los compromisos más comentados en el mundo del entretenimiento y el deporte internacional.