HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Espectáculos

Así fue la primera cita de Travis Kelce y Taylor Swift: "Esto es algo de lo que he escrito canciones"

La cantante y el jugador de la NFL contaron cómo fue su primer encuentro y qué hablaron en aquella ocasión.

Taylor Swift y Travis Kelce contraerán matrimonio luego de dos años de relación.
Taylor Swift y Travis Kelce contraerán matrimonio luego de dos años de relación. | Foto: Composicion LR

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzó a gestarse en julio de 2023, cuando el jugador de los Kansas City Chiefs asistió al Eras Tour en Kansas City. En aquel concierto, el deportista intentó entregarle a la artista un brazalete con su número de teléfono, pero no logró concretar el gesto. Poco después, Swift supo de la intención a través de amistades en común y accedió a conocerlo. Ese episodio marcó el inicio de un vínculo que más tarde se consolidaría. Yo pensaba: ‘Si este tipo no está loco’, lo cual es un gran “sí”, esto es algo sobre lo que he escrito canciones y deseando que me pase desde que era adolescente”, comentó la cantante a través del pódcast del hermano del jugador.

La primera cita se realizó semanas después. Durante ese encuentro, la cantante le pidió a Kelce que le contara detalles de su trayectoria profesional, incluido el momento en que consiguió ganar el Super Bowl. La conversación fue directa y permitió a ambos descubrir intereses comunes, lo que dio paso al inicio formal de su relación. Swift describió aquel instante como “algo de lo que había escrito canciones”, mientras Kelce aseguró que se sorprendió por el interés genuino de la artista en su carrera.

PUEDES VER: ¡Taylor Swift y Travis Kelce se casan! Cantante y jugador de la NFL anuncian su compromiso tras dos años de relación

lr.pe

Travis Kelce y Taylor Swift: inicio de la relación

El acercamiento se produjo tras el intento del jugador de acercarse a la cantante mediante el brazalete. Aunque no tuvo éxito en ese momento, la acción generó la oportunidad de que ambos entablaran comunicación. El primer encuentro en persona les permitió conversar sobre sus actividades profesionales y descubrir afinidades que los llevaron a continuar conociéndose.

A partir de esa primera cita, comenzaron a aparecer juntos en partidos de la NFL y en eventos musicales. Swift asistió a encuentros de los Chiefs, acompañada por la familia de Kelce, mientras el deportista estuvo presente en presentaciones de la gira mundial de la cantante. Estos hechos confirmaron públicamente el inicio de su relación.

PUEDES VER: ¡Taylor Swift regresa con un nuevo disco! 'The Life of a Showgirl' llegará el 3 de octubre

lr.pe

El compromiso de Travis Kelce y Taylor Swift

Tras consolidarse como pareja en el ámbito público, la relación avanzó con rapidez. Ambos compartieron actividades sociales, viajes y apariciones en premiaciones. En agosto del presente año, anunciaron su compromiso a través de una publicación en redes sociales, en la que confirmaron oficialmente la noticia.

De este modo, aquella primera cita registrada en 2023 no solo marcó el inicio de la relación, sino que también representó el punto de partida hacia uno de los compromisos más comentados en el mundo del entretenimiento y el deporte internacional.

Notas relacionadas
Samahara Lobatón sorprende al vender los zapatos de su hija mayor por S/ 10: “El que yapea primero se lo lleva"

Samahara Lobatón sorprende al vender los zapatos de su hija mayor por S/ 10: “El que yapea primero se lo lleva"

LEER MÁS
Melissa Klug se muestra enamorada y reafirma su relación con Jesús Barco tras polémica en redes: "Lo perdoné"

Melissa Klug se muestra enamorada y reafirma su relación con Jesús Barco tras polémica en redes: "Lo perdoné"

LEER MÁS
Maju Mantilla responde sobre rumores de infidelidad en su matrimonio con Gustavo Salcedo: "Pido respeto para él"

Maju Mantilla responde sobre rumores de infidelidad en su matrimonio con Gustavo Salcedo: "Pido respeto para él"

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

LEER MÁS
Conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

Conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

LEER MÁS
Magaly Medina apoya a Gisela Valcárcel tras revelar que no la dejaron ingresar a América TV: “Tiene un público que la respalda”

Magaly Medina apoya a Gisela Valcárcel tras revelar que no la dejaron ingresar a América TV: “Tiene un público que la respalda”

LEER MÁS
Gisela Valcárcel: le impiden ingresar a América TV y anuncia fin de programa 'América hoy'

Gisela Valcárcel: le impiden ingresar a América TV y anuncia fin de programa 'América hoy'

LEER MÁS
Angie Jibaja preocupa a sus seguidores al pedir ayuda económica en redes: “Regálenme algo, que necesito”

Angie Jibaja preocupa a sus seguidores al pedir ayuda económica en redes: “Regálenme algo, que necesito”

LEER MÁS
Suheyn Cipriani rompe su silencio tras ser ampayada besándose con misterioso hombre: "Me siento avergonzada"

Suheyn Cipriani rompe su silencio tras ser ampayada besándose con misterioso hombre: "Me siento avergonzada"

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: conoce los horarios y distritos afectados hasta por 10 horas

Un estudio revela que los humanos pueden desarrollar un “sexto sentido” en 10 semanas

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

Espectáculos

Melissa Klug se muestra enamorada y reafirma su relación con Jesús Barco tras polémica en redes: "Lo perdoné"

Maju Mantilla responde sobre rumores de infidelidad en su matrimonio con Gustavo Salcedo: "Pido respeto para él"

Chef peruano Antonio Zavala niega relación con Maju Mantilla tras rumores de romance: "Cariño y admiración"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota