¡Una despedida inolvidable! La agrupación boliviana Los Kjarkas anunció la salida de su fundador y voz principal, Gonzalo Hermosa, quien dejará los escenarios tras décadas de trayectoria. La banda celebrará este acontecimiento con una gira por distintas ciudades del Perú y un multitudinario concierto en el Estadio Nacional de Lima el próximo sábado 4 de octubre, donde miles de fanáticos podrán despedirse por todo lo alto.

El propio Gonzalo Hermosa compartió un emotivo mensaje en el que expresó sus sentimientos encontrados. “Me da una enorme pena despedirme de los escenarios de mis compañeros y de mi público que me estuvo apoyando durante todos estos años. Siempre voy a estar agradecido por todo el cariño que me han dado en el Perú y en todos los países que hemos visitado”, señaló el histórico integrante de Los Kjarkas.

Los Kjarkas anuncian despedida de Gonzalo Hermosa y músico comparte emotivo mensaje

Con más de 50 años de trayectoria, Los Kjarkas han marcado un legado en la música andina y latinoamericana con temas inolvidables como “Llorando se fue”, “Ave de cristal” y “Tiempo al tiempo”. Esta vez, el grupo sorprendió a sus seguidores con el anuncio de la despedida de Gonzalo Hermosa, quien fue parte esencial de la consolidación y éxito internacional de la agrupación.

El músico adelantó que el concierto en Lima será especial. “Esta presentación que haremos en el Estadio Nacional será inolvidable, por eso invito a nuestro público a que nos acompañe en esta noche muy especial para mí y Los Kjarkas. Tocaremos lo mejor de nuestra música y les prometemos que disfrutarán de principio a fin nuestro show”, aseguró.

¿Cuán es el concierto de despedida y dónde comprar entradas para ver a Los Kjarkas?

El esperado concierto de despedida de Gonzalo Hermosa se llevará a cabo el sábado 4 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma de Teleticket, con una preventa especial que inició con un 20% de descuento.

Además, la agrupación realizará una gira de despedida en el Perú antes de la gran presentación en la capital. Los Kjarkas se presentarán el 11 de septiembre en Juliaca, el 12 de septiembre en Arequipa, el 19 de septiembre en Huánuco y cerrarán en el norte con un concierto en Piura el 7 de octubre.