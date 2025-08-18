En el programa 'Good Time' del canal de YouTube 'Todo Good', emitido el 18 de agosto, Laura Spoya reveló el supuesto ampay que circuló en redes sociales y medios de comunicación. El video, que inicialmente fue compartido por la cuenta de Instagram 'Instarandula', mostraba a la exMiss Perú cenando en un restaurante con un "misterioso hombre". Este video desató un gran revuelo en las redes y especulaciones entre sus seguidores, quienes sugirieron que podría tratarse de Brian Rullan, con quien terminó en mayo de este año, luego de diez años juntos.

Durante el programa, se anunció que al final del show se descubriría la identidad del "misterioso hombre", lo que generó gran expectativa tanto entre los panelistas, Mario Irivarren y 'Gerardo pe', como entre la audiencia. Al finalizar el show, Spoya aclaró: Ya no molesten a Brian, está tranquilo en México y lo están metiendo en esto [...] No era Brian, tampoco es Gerardo, no es futbolista y no es influencer". Luego añadió: "Tiene buen gusto para la comida". Mientras tanto, los panelistas intentaban adivinar la identidad del hombre en cuestión.

Spoya continuó diciendo: "Ya es momento de oficializarlo, ya me han sacado 'ampays', esta relación no es de ahora, viene de antes. Juntos hemos decidido hace pública esta relación". Su declaración provocó aún más expectativas entre los presentes.

Laura Spoya revela la verdad detrás de su ampay

Al llegar el final del programa, Laura Spoya creó un ambiente de expectativa sobre la revelación de su supuesto nuevo amor. "'La Manada' también debe saberlo, hemos decidido formalizar nuestra relación porque vamos a emprender un negocio juntos. De hecho, hoy mismo vamos a subir un video juntos. Es una formalización total", dijo.

Luego, Spoya pidió a producción que mostrara la foto de su supuesto nuevo amor. Los panelistas quedaron sorprendidos al ver una imagen de la ex Miss Perú junto a cocineros. Al cambiar la imagen, Spoya reveló la verdad: "Haganme grande, porque hoy voy a hacer oficial lo de ‘siente sopas’. Todos me han 'zumbeado', pero si la prensa quiere seguirme, yo también los 'zumbeo'. Era un ampay Armani, amigo. Lo siento, solo querían que rebotara mi ampay, porque vamos a entrar a un concurso […] Cinco pasos más adelante, otro nivel de marketing aquí”, concluyó la conductora emocionada.