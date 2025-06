¿Qué hacía Cristiano Ronaldo a los 16 años? Así era su vida cuando tenía la edad de Lamine Yamal

Aunque las comparaciones pueden resultar incómodas, en determinados contextos ofrecen perspectivas relevantes. A los 40 años, Cristiano Ronaldo se enfrentó a Lamine Yamal en la final de la UEFA Nations League, un duelo en el que el delantero portugués se consagró como vencedor. Este encuentro reaviva la pregunta sobre los logros que había alcanzado Ronaldo cuando tenía 16 años.

Si bien Yamal ha comenzado con una prometedora carrera en el fútbol, solo el tiempo revelará si logrará igualar o superar la trayectoria del reconocido delantero. Sin embargo, ya es posible examinar las marcadas diferencias en sus contextos personales y profesionales a esa misma edad.

Actualmente, las redes sociales permiten acceder a la cotidianidad de los futbolistas y conocer en tiempo real aspectos de su vida personal, sus pasatiempos, amistades y vacaciones.

Esta exposición mediática contrasta profundamente con la adolescencia de Cristiano Ronaldo. A los 16 años, el delantero portugués vivía en una pensión y dependía del transporte público, en una época en la que las redes sociales aún no formaban parte del panorama digital.

¿Qué hacia Cristiano Ronaldo a los 16 años?

El documental de 'Sport TV' muestra cómo era el día a día de Ronaldo antes de convertirse en una figura del fútbol mundial. Por aquel entonces, aún jugaba en las divisiones inferiores del Sporting de Portugal y llevaba una vida modesta.

En una de las grabaciones, el joven luso comenta: "Yo en casa no paso mucho tiempo, vengo solo a dormir y luego salgo, no me quedo mucho tiempo aquí dentro. Me voy a pasear", afirmaba el luso antes de preguntar a uno de sus compañeros de residencia dónde había comprado una videoconsola. "Yo tengo una de esas en casa. Sabes que es caro, ¿Cuánto costó?."

Muy lejos de los contratos millonarios que actualmente rodean a jóvenes promesas como Lamine, Cristiano revelaba que sus ingresos eran modestos y que su madre era quien administraba el dinero: "Entre 200€ y 300€. Mi madre guarda el dinero en el banco y cuando lo necesito, se lo pido y ella lo pone en el banco. Así es como vivimos" .

La realidad de inicios de los años 2000 dista enormemente de la que vive hoy Yamal, quien ya es considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Mientras el joven español brilla desde temprana edad, Ronaldo aún intentaba hacerse un nombre en las categorías juveniles del Sporting. El reto para Lamine será sostener el impacto de su irrupción precoz en la élite del fútbol.