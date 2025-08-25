HOYSuscripcion LR Focus

Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026
Espectáculos

Chef peruano Antonio Zavala niega relación con Maju Mantilla tras rumores de romance: "Cariño y admiración"

El chef Antonio Zavala emitió un comunicado en el que desmintió los rumores de un romance con Maju Mantilla y aseguró que solo existe una relación de amistad y respeto.

Antonio Zavala asistió en varias ocasiones al programa 'Arriba mi gente'. Foto: composición LR/difusión/Instagram
El chef peruano Antonio Zavala utilizó sus redes sociales para aclarar los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Maju Mantilla, luego de que la exMiss Mundo confirmara el fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo. En un extenso comunicado, el cocinero rechazó cualquier tipo de romance y aseguró que lo único que lo une a la conductora de 'Arriba mi gente' es una amistad basada en el respeto.

“Quiero aclarar los comentarios tendenciosos donde se me vincula sentimentalmente con la señora Maju Mantilla. Desmiento categóricamente tales afirmaciones. Mi único vínculo es de amistad pura y sincera. Les pediría dejen esas especulaciones maliciosas, dado el cariño, respeto y admiración que siento por ella”, señaló Zavala en un mensaje compartido en su cuenta de Instagram.

Comunicado del Chef Zavala. Foto: Instagram

Los rumores surgieron luego de que diversos usuarios en redes sociales especularan sobre un posible acercamiento entre la conductora de televisión y el chef. En uno de los videos que el chef compartió en su cuenta de TikTok, ambos aparecen preparando un cabrito a la norteña, lo que motivó comentarios sobre la química que mostraban en pantalla.

Sin embargo, el chef peruano fue tajante en su pronunciamiento y negó cualquier vínculo sentimental con la presentadora. El comunicado del cocinero se produjo apenas unos días después de que Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, anunciara públicamente el término de su matrimonio a través de un post en Instagram publicado el pasado 20 de agosto.

Gustavo Salcedo decidió declarar para las cámaras de 'Amor y fuego' luego de anunciar públicamente, a través de un comunicado, el fin de su relación con su aún esposa Maju Mantilla. El empresario fue enfático en rechazar los rumores que señalaban una supuesta infidelidad como motivo de la ruptura.

“Soy un padre de familia de una niña de 9 años, tengo tres hermanas mujeres, he visto cómo mi papá ha tratado siempre a mi mamá y lo que está muy mal es que hablen ustedes de infidelidad”, expresó. Además, subrayó que una separación no necesariamente implica una traición: “¿O sea, que una pareja decida ya no estar juntos significa que hay una infidelidad? Número dos, jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos”, puntualizó.

