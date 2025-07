Tras generar polémica con su salida de La Bella Luz, Alejandra Guerrero regresó a la orquesta después de diez días. El último 28 de julio, la cumbiambera no pudo evitar las lágrimas por el apoyo que le dio el público mientras interpretaba ‘Mix Gilda’. Desde entonces, muchos empezaron a especular sobre los rumores de su renuncia y algunos culparon a su pareja. Ante las constantes preguntas, la artista sorprendió a más de uno al confirmar que está soltera.

Alejandra Guerrero, quien el sábado 19 de julio anunció su salida de La Bella Luz después de casi dos años, pidió respeto para el difícil momento que está atravesando por el fin de su relación con el cantante de Zaperoko y padre de su único hijo, Pablo Buitron Jimenez.

Comunicado de Alejandra Guerrero. Foto: Instagram.

Alejandra Guerrero anuncia su ruptura con Pablo Buitron



Tras la salida de Alejandra Guerrero de La Bella Luz, el cantante Pablo Buitron fue quien contó que la joven se fue del grupo por temas de salud. Sin embargo, la intérprete de ‘Mix me enamoro de ti’ regresó a la agrupación fundada por Oscar Custodio y sorpresivamente terminó con el padre de su bebé.

“Quiero tomarme un momento para aclarar algo y pedir respeto. Desde hace algunos días, el papá de mi hijo y yo ya no tenemos ningún tipo de relación. Las decisiones personales que tomamos no son tema de conversación para terceros, y mucho menos para estar recibiendo mensajes que no corresponden”, manifestó Guerrero en su cuenta de Instagram este miércoles 30 de julio.



Finalmente, Alejandra Guerrero pidió a sus fans que dejen de interrogarla sobre su vida privad. “Les agradezco que dejen de escribirme preguntando o comentando sobre él. No estoy para chismes ni incomodidades. Estoy enfocada en mi hijo, en mi paz, y en seguir adelante con respeto y madurez. Gracias a quienes entienden y respetan mi espacio”, concluyó.