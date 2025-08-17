En medio de la expectativa por el estreno de 'Eres mi bien', la nueva telenovela de Latina Televisión, fuertes rumores señalan que Irma Maury volvería a interpretar a la recordada ‘Doña Nelly’ en 'Al fondo hay sitio', a pesar de que el personaje murió en la sexta temporada.

Este posible retorno ha sido interpretado como una estrategia de América TV para mantener su liderazgo en el horario estelar. La especulación ha ganado fuerza tras una reciente declaración en el programa 'Chimi churri' que dejó entrever la reaparición de la querida matriarca de los Gonzales.

América TV ante el estreno de novelas en Latina

El estreno de 'Eres mi bien' está programado para el lunes 18 de agosto a través de Latina Televisión. Esta nueva producción busca captar al público con un elenco que reúne a reconocidas figuras del medio, como Mónica Sánchez, David Villanueva, Paul Martin, César Ritter, Roberto Moll, Fiorella Luna y Stephano Meier. La presencia de Sánchez es especialmente llamativa, ya que durante años fue una de las protagonistas principales en 'Al fondo hay sitio', interpretando a Charito.

Este movimiento ha generado una reacción casi inmediata en América TV. Según se comentó en el programa digital 'Chimi churri', transmitido por Trivu TV, la producción de 'AFHS' habría tomado cartas en el asunto. El conductor Cristian Bairo lanzó una frase que agitó las redes sociales: “No estoy autorizado, pero va a entrar un personaje a ‘Al fondo hay sitio’ que va a aniquilar el estreno de la novela de Latina”. Cuando la voz en off sugirió que ese personaje sería ‘Doña Nelly’, el presentador mostró una expresión que desató más sospechas.

A esta especulación se sumó el humorista Fernando Armas, quien comentó: “Yo creo que entra más de uno para hacerle el pare”. Las palabras de ambos panelistas dejaron entrever que América TV estaría dispuesta a recurrir a fichas clave para evitar que el público migre a la competencia.