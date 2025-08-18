'Al fondo hay sitio' capítulo en vivo: hora, dónde ver y cómo decidir qué pasará

La ficción más vista del Perú está a punto de dar un paso histórico en la televisión nacional. ‘Al fondo hay sitio’ estrenará su primer capítulo con una escena completamente en vivo este 18 de agosto de 2025, desde las 9:00 p.m. vía América Televisión, convirtiéndose en la primera producción de ficción peruana en ejecutar un reto técnico de esta magnitud en tiempo real. El evento marca un hito para el canal de Pachacamac, el cual emite la serie desde hace más de una década.

La escena en vivo formará parte del capítulo regular de la noche y contará con la participación de personajes clave como los Gonzales, los Maldini y los Montalbán. La producción ha desplegado un operativo técnico y humano sin precedentes para lograr una transmisión sin cortes ni edición. El elenco ya se encuentra ensayando intensamente para asegurar una ejecución precisa y fluida y según reveló Estela Redhead, los protagonistas de este novedoso accionar serán Jimmy y Alessia.

¿A qué hora ver 'Al fondo hay sitio' en vivo?

El capítulo especial de ‘Al fondo hay sitio’ en vivo se transmitirá este lunes 18 de agosto de 2025 a las 9:00 p. m. o inmediatamente después de 'Esto es guerra', en su horario habitual de lunes a viernes. Esta será la primera vez que una escena de ficción nacional se realice en tiempo real, algo nunca antes intentado en la televisión peruana.

La productora general de la serie, Estela Redhead, confirmó que todo el equipo ha trabajado intensamente para preparar este momento. “Nos gusta innovar, desafiarnos constantemente y pensar siempre en los televidentes que nos acompañan noche a noche. Esta vez salimos completamente de nuestra zona de confort”, afirmó. Según detalló, el reto implica una coordinación minuciosa entre actores, cámaras móviles, equipos de transmisión en directo, gestión de locaciones y permisos municipales.

¿Dónde ver el capítulo en vivo de 'Al fondo hay sitio'?

Los fanáticos podrán disfrutar de la esperada escena en vivo a través de la señal abierta de América Televisión, canal oficial de ‘Al fondo hay sitio’ 2025. Además, la serie también estará disponible en vivo mediante su plataforma digital América TV GO, permitiendo que el público pueda sintonizarla desde cualquier dispositivo conectado a internet.

La transmisión en vivo no será un segmento aislado, sino que se integrará de forma fluida dentro del capítulo completo, por lo que es recomendable sintonizar desde el inicio para no perderse ningún detalle de la historia ni de la innovación técnica que ha preparado el equipo de producción. Esta estrategia busca ofrecer una experiencia inmersiva e inédita para la audiencia.

¿Cómo decidir qué pasará en 'Al fondo hay sitio' en vivo hoy?

Para ser partícipe de esta escena de 'Al fondo hay sitio' en vivo, se habilitará una pregunta en redes sociales, como Instagram y Facebook, para que el público pueda decidir y de esta manera, ser influyentes en la historia de Jimmy y Alessia.

"Es el capítulo de aquellos (...) el lunes lo vamos a hacer (el capítulo en vivo) en la noche, con una escena muy bonita, divertida y romántica, pero voten, ahí van a ver en redes la pregunta que se va a lanzar, para ver si quieren o no un beso (entre Jimmy y Alessia)", aseguró la productora Estela Redhead.