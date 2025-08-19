HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

'Al fondo hay sitio' en vivo arrasa en rating contra el estreno de ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos hicieron?

'AFHS' lideró con un capítulo especial transmitido en vivo, dejando atrás a la nueva apuesta de Latina protagonizada por Mónica Sánchez. Aquí los resultados del rating del lunes 18 de agosto.

'Al fondo hay sitio' en vivo arrasa en rating contra el estreno de 'Eres mi bien': ¿cuántos puntos hicieron?.
'Al fondo hay sitio' en vivo arrasa en rating contra el estreno de ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos hicieron?. Foto: Composición LR/Difusión

El lunes 18 de agosto, el horario estelar de la televisión peruana se convirtió en el escenario de una fuerte competencia entre América TV y Latina Televisión. Ambas señales desplegaron sus apuestas más potentes: la primera, con una edición inédita de 'Al fondo hay sitio'; la segunda, con el esperado debut de 'Eres mi bien', una telenovela protagonizada por Mónica Sánchez.

Según cifras oficiales proporcionadas por Kantar Ibope Media, el enfrentamiento por el liderazgo en sintonía dejó un claro vencedor. 'Al fondo hay sitio' no solo mantuvo su posición en la cima, sino que rompió esquemas con una escena transmitida en vivo, un formato nunca antes visto en la ficción local. Mientras tanto, el estreno de 'Eres mi bien' no logró superar las expectativas y quedó rezagado en el ranking.

Ver 'Al fondo hay sitio' EN VIVO HOY: canal, hora y todo lo que pasará entre Jimmy y Alessia

lr.pe

América TV lidera con capítulo especial de ‘Al fondo hay sitio’

La emblemática serie de América TV se posicionó como el programa más visto del día al alcanzar 23.2 puntos de rating, consolidando su dominio en el horario estelar. El episodio, que fue ampliamente promocionado como “especial e interactivo”, marcó un hito en la televisión nacional al incluir una escena en vivo protagonizada por los personajes Jimmy (Jorge Guerra) y Alicia (Karime Scander). Esta secuencia fue transmitida en directo desde Pachacamac.

La puesta en escena contó con la participación de varios personajes icónicos de la serie, como Joel Gonzales (Erick Elera), Olinda (Nidia Bermejo), Gaspar (Alejandro Villagómez), Koki (Paul Vega) y Juana (Natali Zegarra). Este despliegue no solo atrajo la atención de los fanáticos, sino que también generó alta interacción digital.

¿'Doña Nelly' vuelve a 'Al fondo hay sitio'? Conductor revela posible estrategia de América TV tras estreno de 'Eres mi bien' en Latina

lr.pe

Latina apuesta por el regreso de Mónica Sánchez

Por su parte, Latina Televisión lanzó su nueva ficción Eres mi bien, encabezada por Mónica Sánchez, David Villanueva, Paul Martin, César Ritter, Fiorella Luna, Stephano Meier y Roberto Moll. El regreso de Sánchez fue promocionado intensamente, dado que marcaba su retorno a la ficción tras abandonar el papel de Charito en 'Al fondo hay sitio'.

Sin embargo, pese a la campaña y el atractivo elenco, la producción no logró conquistar el rating. En su noche de estreno, 'Eres mi bien' se ubicó en el sexto lugar con 7.4 puntos, quedando por debajo de otros espacios como 'Esto es guerra' (17.4 puntos) y 'Eres mi sangre', otra novela de América TV, que alcanzó 19.2 puntos.

