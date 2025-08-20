HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
Cultura Asiática

¿Cuándo sale el capítulo 9 del drama coreano 'La jugada ganadora' en Netflix Perú?

Cada semana, Netflix estrena dos nuevos episodios de 'La jugada ganadora' en paralelo con su emisión en Corea del Sur. El drama cuenta con la participación de Kim Yo Han.

'La jugada ganadora', serie coreana en Netflix', tendrá 12 episodios.
'La jugada ganadora', serie coreana en Netflix', tendrá 12 episodios. | Foto: Netflix

'La jugada ganadora' se ha convertido en una de las series coreanas más comentadas en Netflix. Cada semana, la plataforma de streaming estrena dos nuevos episodios del k-drama, en paralelo con su transmisión en la televisión surcoreana. Esta estrategia permite que miles de espectadores en países latinoamericanos, como Perú, sigan la historia al ritmo de su emisión original.

Con una trama juvenil y centrada en el mundo deportivo, esta producción protagonizada por Kim Yo Han estrenará su episodio 9 este viernes 22 de agosto. Los usuarios podrán ver lo nuevo de 'The Winning Try' (título original) con doblaje en español latino o, si lo prefieren, en coreano con subtítulos disponibles en varios idiomas.

PUEDES VER: 'El sinuoso camino del derecho': conoce el reparto completo de la nueva serie coreana de Netflix

lr.pe

¿Cuándo sale el capítulo 9 de 'La jugada ganadora' en Netflix?

Prepárate para el estreno del capítulo 9 de 'La jugada ganadora' este viernes 22 de agosto de 2025, a través de Netflix en Perú y otros países de Latinoamérica.

El drama coreano, con Kim Yo Han e Im Se Mi entre los actores principales, ha conquistado a la audiencia, logrando posicionarse en el top 10 de lo más visto en el país, junto con títulos como 'Merlina 2' y 'El sinuoso camino del derecho'. Su trama sigue a una exestrella de rugby que regresa a su instituto para tratar de que el equipo de su alma máter venza sus dificultades y conquiste la gloria.

PUEDES VER: Shin Hyun Joon en Perú 2025: cuándo y a qué hora inicia la venta de entradas par el fan meeting del actor de 'Escalera al cielo'

lr.pe

¿A qué hora se estrenan los capítulos del drama coreano 'La jugada ganadora'?

'La jugada ganadora' transmite un nuevo episodio a través de la señal televisiva SBS en Corea del Sur, a partir de las 10.00 p. m. todos los viernes y sábados. Poco después, el capítulo es lanzado a nivel internacional por la plataforma de streaming Netflix, con audios y subtítulos según la región.

El k-drama de deportes constará de un total de 12 episodios, por lo que actualmente se encuentra en la recta final de su trama.

