HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      
Cine y series

Reparto 'Rehén': quién es quién en la serie británica de Netflix

La serie británica 'Rehén' llega a Netflix este 21 de agosto con un elenco de lujo encabezado por Suranne Jones y Julie Delpy. Intriga política, secuestros y decisiones extremas marcan su historia.

'Rehén' de Netflix tiene 5 capítulos. Foto: composición LR/Netflix
'Rehén' de Netflix tiene 5 capítulos. Foto: composición LR/Netflix

Netflix suma un nuevo thriller político a su catálogo con 'Rehén' ('Hostage), serie británica que llega este 21 de agosto y que promete mantener a los espectadores al borde del asiento. Protagonizada por Suranne Jones y Julie Delpy, la producción explora un escenario de tensión extrema en el que el poder, la política y las decisiones personales se ponen a prueba.

El reparto de 'Rehén' está conformado por un grupo de actores de renombre internacional, con trayectorias en producciones como Vigil, Gentleman Jack, 'Juego de Tronos' o 'Queen Charlotte'. “La fuerza de la serie recae en la solidez de sus personajes y la intensidad de su elenco”, destacan desde la producción..

PUEDES VER: Reparto oficial de ‘La noche siempre llega’: personajes y antagonistas de la película

lr.pe

¿Quién es quién en la serie 'Rehén' de Netflix?

Suranne Jones es Abigail Dalton

La primera ministra británica, experta en manejar crisis políticas, pero que enfrenta la mayor prueba de su vida cuando su esposo es secuestrado.

Suranne Jones. Foto: Netflix

Suranne Jones. Foto: Netflix

Julie Delpy es Vivienne Toussaint

La presidenta francesa y figura clave en el desarrollo de la trama.

Julie Delpy. Foto: Netflix

Julie Delpy. Foto: Netflix

Ashley Thomas es Alex Anderson

Médico y esposo de Abigail Dalton. Su secuestro desencadena la trama.

Ashley Thomas. Foto: Netflix

Ashley Thomas. Foto: Netflix

  • James Cosmo es Max Dalton: Padre de Abigail.
  • Corey Mylchreest es Matheo Lewis: hijastro de Toussaint
  • Jehnny Beth es Adrienne Pelletier: jefa de gabinete de Toussaint. 
  • Lucian Msamati es Kofi Adomako: jefe de personal de Abigail Dalton.
  • Isobel Akuwudike es Sylvie Anderson
  • McCann es Juan Shagan
  • Sophie Robertson es Saskia Morgan

PUEDES VER: 'Rosario Tijeras' temporada 5: ¿cuándo se estrena y qué se espera?

lr.pe

¿De qué trata la serie británica 'Rehén'?

La historia sigue a Abigail Dalton, primera ministra del Reino Unido, quien enfrenta una crisis inesperada: su esposo es secuestrado por un grupo que busca chantajearla para obtener favores políticos. En medio de un clima de tensión internacional, Dalton debe equilibrar su deber como líder con su instinto como esposa y madre.

La serie, ambientada en un contexto político inestable, muestra el dilema de una mandataria obligada a tomar decisiones impensables mientras las alianzas diplomáticas se tambalean. Con un guion cargado de suspenso, 'Rehén' promete convertirse en una de las apuestas más fuertes de Netflix para quienes disfrutan de thrillers de alto voltaje.

Notas relacionadas
¿Cuándo sale el capítulo 9 del drama coreano 'La jugada ganadora' en Netflix Perú?

¿Cuándo sale el capítulo 9 del drama coreano 'La jugada ganadora' en Netflix Perú?

LEER MÁS
Reparto oficial de ‘La noche siempre llega’: personajes y antagonistas de la película

Reparto oficial de ‘La noche siempre llega’: personajes y antagonistas de la película

LEER MÁS
¿Se confirma ‘En el barro’ temporada 2? Todo lo que se sabe

¿Se confirma ‘En el barro’ temporada 2? Todo lo que se sabe

LEER MÁS
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
Calendario de estrenos de Netflix agosto 2025: películas, series y k-dramas

Calendario de estrenos de Netflix agosto 2025: películas, series y k-dramas

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 5 series turcas que no puedes dejar de ver en esta cuarentena ¿Cuáles son?

Las 5 series turcas que no puedes dejar de ver en esta cuarentena ¿Cuáles son?

LEER MÁS
‘Rigo’ temporada 2: ¿la exitosa serie de RCN sobre Rigoberto Urán tendrá segunda parte?

‘Rigo’ temporada 2: ¿la exitosa serie de RCN sobre Rigoberto Urán tendrá segunda parte?

LEER MÁS
¿Quién es Jorge ‘Rivi’ Ayala-Rivera y qué pasó con el exsicario de Griselda Blanco?

¿Quién es Jorge ‘Rivi’ Ayala-Rivera y qué pasó con el exsicario de Griselda Blanco?

LEER MÁS
Reparto oficial de ‘La noche siempre llega’: personajes y antagonistas de la película

Reparto oficial de ‘La noche siempre llega’: personajes y antagonistas de la película

LEER MÁS
'Chespirito: sin querer queriendo': dónde ver el ÚLTIMO CAPÍTULO online y plataforma

'Chespirito: sin querer queriendo': dónde ver el ÚLTIMO CAPÍTULO online y plataforma

LEER MÁS
“Don’t worry darling”, crítica: una trama con aires de “Black mirror” y “Get out”, ¿vale la pena verla?

“Don’t worry darling”, crítica: una trama con aires de “Black mirror” y “Get out”, ¿vale la pena verla?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 20 de agosto, según Jhan Sandoval

Cine y series

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

'Mr. Scorsese': retrato del director de 'Taxi Driver'

Reparto de 'El mapa que me lleva a ti': quién es quién en la película romántica de Amazon Prime

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota