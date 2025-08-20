Reparto 'Rehén': quién es quién en la serie británica de Netflix

Netflix suma un nuevo thriller político a su catálogo con 'Rehén' ('Hostage), serie británica que llega este 21 de agosto y que promete mantener a los espectadores al borde del asiento. Protagonizada por Suranne Jones y Julie Delpy, la producción explora un escenario de tensión extrema en el que el poder, la política y las decisiones personales se ponen a prueba.

El reparto de 'Rehén' está conformado por un grupo de actores de renombre internacional, con trayectorias en producciones como Vigil, Gentleman Jack, 'Juego de Tronos' o 'Queen Charlotte'. “La fuerza de la serie recae en la solidez de sus personajes y la intensidad de su elenco”, destacan desde la producción..

¿Quién es quién en la serie 'Rehén' de Netflix?

Suranne Jones es Abigail Dalton

La primera ministra británica, experta en manejar crisis políticas, pero que enfrenta la mayor prueba de su vida cuando su esposo es secuestrado.

Suranne Jones. Foto: Netflix

Julie Delpy es Vivienne Toussaint

La presidenta francesa y figura clave en el desarrollo de la trama.

Julie Delpy. Foto: Netflix

Ashley Thomas es Alex Anderson

Médico y esposo de Abigail Dalton. Su secuestro desencadena la trama.

Ashley Thomas. Foto: Netflix

James Cosmo es Max Dalton: Padre de Abigail.

Corey Mylchreest es Matheo Lewis: hijastro de Toussaint

Jehnny Beth es Adrienne Pelletier: jefa de gabinete de Toussaint.

Lucian Msamati es Kofi Adomako: jefe de personal de Abigail Dalton.

Isobel Akuwudike es Sylvie Anderson

McCann es Juan Shagan

Sophie Robertson es Saskia Morgan

¿De qué trata la serie británica 'Rehén'?

La historia sigue a Abigail Dalton, primera ministra del Reino Unido, quien enfrenta una crisis inesperada: su esposo es secuestrado por un grupo que busca chantajearla para obtener favores políticos. En medio de un clima de tensión internacional, Dalton debe equilibrar su deber como líder con su instinto como esposa y madre.

La serie, ambientada en un contexto político inestable, muestra el dilema de una mandataria obligada a tomar decisiones impensables mientras las alianzas diplomáticas se tambalean. Con un guion cargado de suspenso, 'Rehén' promete convertirse en una de las apuestas más fuertes de Netflix para quienes disfrutan de thrillers de alto voltaje.