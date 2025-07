Alcalde de Ate responde a 'Maju' Mantilla sobre seguridad en parques: “La señora no tiene conocimiento”

Durante su programa ‘Arriba mi gente’, María Julia ’Maju’ Mantilla atendió al llamado de los vecinos de Ate, quienes reclamaban que el burgomaestre Franco Vidal había retirado una reja del parque de la urbanización Santa Rosita donde los niños jugaban.

La ex Miss Perú señaló que los vecinos exigen más seguridad porque todas las noches llegan personas del mal vivir, quienes ponen en peligro a los más pequeños. Por lo mismo, pagaban a un vigilante para que resguarde la zona. El alcalde distrital respondió a la ex reina de belleza, quien pidió a la autoridad edil responder a los reclamos de los afectados.

Respuesta de alcalde de Ate, Franco Vidal genera polémica

Vidal criticó las declaraciones de Mantilla al asegurar que era imposible poner un vigilante particular en el lugar. “Con todo el respeto que se merece la señora Maju Mantilla. Que yo recuerde, ella no es comunicadora, no tiene estudios de especialidad en comunicación política, no tiene estudios de sociología”, inició el burgomaestre ateño.

Segundos después continuó con su respuesta, lo que generó la molestia de todos los conductores del programa de Latina. “Los únicos méritos que tiene son de belleza. Entonces ella debería de opinar respecto a temas de belleza que lo haría de manera muy objetiva, pero en temas políticos, este par de personajes no saben absolutamente nada de la realidad de un distrito como Ate. La señora no tiene conocimiento para opinar de esa forma”.

Las declaraciones del alcalde fueron rechazadas por los otros conductores del programa como el periodista Fernando Díaz y la propia Maju Mantilla. Foto: YouTube / Latina

Maju Mantilla: “No necesito de un título para exponer la voz del pueblo”

Las declaraciones del alcalde fueron rechazadas por los otros conductores del programa como el periodista Fernando Díaz y la propia Maju Mantilla, quienes afirmaron que no necesita de un título para exponer la voz del pueblo y lo que los vecinos quieren transmitirle.

“Acá nunca hemos sido prepotentes, así como usted al momento de responder. Yo no dije a usted que pague a un vigilante porque eso es absurdo, señor alcalde. Ellos exigen que haya seguridad. Usted no debería tener prejuicios o debería hablar así solo porque he sido reina de belleza”, manifestó la trujillana.

Además, sostuvo que tiene todo el derecho a opinar de los problemas que involucran a la sociedad. “Lo que debería hacer es acercarse a los vecinos para preguntarles por qué han mantenido la reja. Ellos incluso señalaron que, si bien la municipalidad hace el mantenimiento del parque, ellos hacen el mantenimiento de los juegos”, culminó Mantilla.

Los conductores del programa lamentaron que el alcalde de Ate tenga prejuicios y no responda a los cuestionamientos a la altura. Asimismo, le recordaron la campaña de amedrentamiento contra la regidora Daphne Pérez y las firmas que se extraviaron para su revocatoria.