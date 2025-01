Maju Mantilla compartió un conmovedor mensaje durante su celebración de Año Nuevo junto a su esposo, Gustavo Salcedo, evidenciando que ya superaron la crisis en su relación. La pareja, que ha enfrentado desafíos, celebró este nuevo comienzo con un mensaje de amor y esperanza, reflejando su compromiso mutuo y la fortaleza de su vínculo.

Recordemos que en agosto de 2023 se difundieron imágenes de Gustavo Salcedo ingresando a un hotel con otra mujer, lo que generó especulaciones sobre una posible infidelidad. Tras el escándalo, Maju Mantilla confirmó que estaban distanciados.

¿Dejó atrás todas las polémicas?

La presentadora Maju Mantilla ha dejado a sus seguidores sorprendidos tras evidenciar que logró superar la crisis matrimonial que enfrentaba con su esposo, Gustavo Salcedo. A pesar de este anuncio positivo, la exreina de belleza ha generado diversas reacciones al compartir un conmovedor mensaje con motivo del cierre del 2024.

En su publicación compartida en Instagram, Maju Mantilla confesó haber atravesado momentos extremadamente difíciles que la llevaron a llorar y a poner a prueba su fortaleza emocional.

“Qué fugaz fuiste 2024, me despido de este año con mucha gratitud por todos los buenos momentos que dejan huella y que tienen un lugar especial en la memoria y el corazón. También esos momentos que llegaron para ponerme a prueba, que me desafiaron, que me hicieron llorar, esos que hicieron que se me estruje el corazón y sacaron mi mayor fortaleza”, escribió al inicio de su sentido mensaje.

Maju Mantilla se muestra emotiva tras celebrar Año Nuevo junto a su esposo. Foto: Instagram

¿Qué más resaltó Maju Mantilla en su publicación?

A pesar de los complicados momentos que atravesó Maju Mantilla, la presentadora, en su emotiva publicación, también señaló que espera con ansias el 2025.

“Me detengo unos minutos y recuerdo mis risas, emociones, sentimientos, miedos, preocupaciones y silencios. Aquí estoy 2025, dando un paso más para seguir avanzando, para seguir soñando, para seguir creciendo. Feliz y bendecido año para todos”, concluyó.

Por otro lado, el empresario Gustavo Salcedo utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje con motivo del Año Nuevo. En su publicación, el esposo de Maju Mantilla mostró una fotografía de la celebración del inicio del 2025, en la que aparece junto a sus hijos. Además, incluyó una imagen romántica con la exmodelo peruana, destacando así momentos significativos de su vida familiar y personal.