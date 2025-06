Cómico ambulante ‘Pompin’ graba el preciso momento en que sujeto quiso robarle y lo enfrenta: “¿Qué te pasa?”

‘Pompin’, histórico humorista peruano que fue parte del recordado grupo de cómicos ambulantes en Panamericana Televisión a finales de los noventa, vivió un terrible momento mientras realizaba una trasmisión en vivo desde el Centro de Lima.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Un sujeto intentó arrebatarle el celular justo cuando el humorista se encontraba vendiendo sus golosinas desde su minimoto, vehículo que usa para movilizarse. Todo el hecho quedó registrado en video, lo que generó gran indignación entre sus seguidores.

Su amigo y una mujer que lo acompañaban quedaron en shock, pero ‘pompin’ no dudó en enfrentar al presunto ladrón y fue tras de él. El clip compartido en Facebook se ha vuelto viral y ya acumula 2 millones y medio de vistas.

Pompin enfrenta a sujeto que intentó robarle su celular en pleno en vivo

Alonso Gonzáles, más conocido como ‘pompin’ o 'pompinchú', vivió un desagradable momento mientras realizaba una trasmisión en vivo. El recordado cómico ambulante vendía sus chocolates y charlaba con unos amigos cuando un sujeto con capucha blanca intentó arrebatarle el celular que usaba para grabar, el cual estaba colocado sobre un trípode.

Al no lograr su cometido, el individuo se retiró, pero fue increpado por el humorista, quien tenía otro celular en la mano. “Deja ahí, porque no me agarras las …”, le dijo ‘pompin’ muy molesto. Sin embargo, el sujeto regresó y, al parecer, quiso agredirlo, aunque se contuvo al ver que no estaba solo. En su lugar lo insultó, lo que generó la reacción airada del cómico ambulante. “¿Qué te pasa, oe?”, gritó, acompañado de lisuras de alto calibre.

El tipo se volvió a alejar y ‘pompin’, sin dudarlo, pidió a su amigo que agarre su celular, se subió a su minimoto, que utiliza por tener dificultades para caminar, y fue tras de él, pese a las advertencias de quienes le decían que no valía la pena. El video, que ya es viral en redes, refleja la creciente inseguridad que se vive en la capital y ha generado una ola de reacciones de apoyo para el cómico.

¿Cuánto dinero ganaba ‘pompin’ en el programa de los Cómicos Ambulantes?

Panamericana TV arrasó en rating durante los años de 1998 y 2000 gracias al programa de los Cómicos ambulantes, donde ‘Pompin’ era una de sus figuras. Lo acompañaban otros históricos de la risa como Tornillo, Waferita, Cholo Peter, Frejol, Care’ Chancho y más.

En una entrevista anterior, Pompin confirmó que llegó a ganar S/ 2.600 mensuales, lo que en esa época era una buena cantidad. Sin embargo, él mismo señala que se equivocó en despilfarrar su dinero saliendo con sus amigos a las fiestas o engriendo a su familia, ya que pensó que el programa nunca se iba a acabar.