HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     
Espectáculos

Exchico reality salió de Perú a buscar fortuna en otros países, triunfa como modelo en París y está por abrir su propia empresa en Dubai

El exchico reality de 'Bienvenida la Tarde', ahora brilla como modelo en el mundo de la moda y planea abrir su empresa en Dubai. "Hoy por hoy, el inglés es mi segundo idioma, y lo hablo como el español".

Dany Peña, exchico reality que salió de Perú y hoy triunfa como modelo y empresario en Dubai
Dany Peña, exchico reality que salió de Perú y hoy triunfa como modelo y empresario en Dubai | Foto: Composición LR/Dany Peña.

Dany Peña, exchico reality del programa 'Bienvenida la Tarde' hoy triunfa en el mundo de la moda, así lo ha dejado ver el programa 'Magaly TV La Firme' quien le realizó una entrevista. Próximo a abrir su propia empresa en Dubai. "Me fui de Perú y estuve viviendo en varios países antes de llegar a Dubai", comentó.

Precisamente, antes de abrirse camino en Dubai, donde hoy brilla, Dany Peña, también estuvo en Chile, Argentina, México, España y en la India, donde vivió hasta dos años. En esos años, tuvo que aprender el inglés y según lo cuenta, lo aprendió solo. "Hoy por hoy, el inglés es mi segundo idioma, y lo hablo como el español".

PUEDES VER: Expareja de Michelle Soifer, Giuseppe Benignini, confiesa por primera vez que estuvo con un hombre por dinero

lr.pe

Dany Peña, exchico reality hoy triunfa como modelo en diversos países

Dany Peña, sorprende al público peruano al ser uno de los pocos modelos peruanos, hombres que ha trabajado para grandes marcas como Dior o Fendi. "Estuve haciendo un desfile para Adidas. No hay muchos modelos hombres peruanos afuera, la mayoría no había trabajado antes con alguien de Perú".

Además, comentó que respecto al sueldo puedes llegar a ganar hasta S/3.000 en un día de trabajo, "En algún momento he llegado a ganar quizá entre 50.000 o 60.000 por un día de trabajo, pero créanme que Dubai también es bien caro".

PUEDES VER: Rodrigo Gonzáles fue absuelto de denuncia de violencia psicológica presentada por Karen Schwarz

lr.pe

Exchico reality de 'Bienvenida la Tarde' alista empresa en Dubai

Tras tener una exitosa carrera en modelaje, Dany Peña, contó que alista su empresa en Dubai. "Ahora estoy justo a punto de abrir mi propia empresa en Dubai. Mi plan es ir a Perú y yo también es hacer scouting de personas que tengan talento.

Además, es influencer donde se dedica a promocionar restaurante lujo a través de una cuenta social. "Yo he creado un food blog donde hablo sobre los restaurantes de lujo, hoteles de lujo y resorts de lujo de Dubai. Yo les hago publicad y ellos me pagan por yo ir".

Notas relacionadas
Magaly Medina cuestiona peculiar fiesta de cuyes realizada por figuras de Chollywood: "¿Cómo le vas a organizar con mariachis?"

Magaly Medina cuestiona peculiar fiesta de cuyes realizada por figuras de Chollywood: "¿Cómo le vas a organizar con mariachis?"

LEER MÁS
Magaly Medina lanza fuertes críticas hacia Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: "Ella sabiendo como era, se volvió a enredar con él"

Magaly Medina lanza fuertes críticas hacia Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: "Ella sabiendo como era, se volvió a enredar con él"

LEER MÁS
Magaly Medina enfrenta a ‘Armonía 10’ por no pagar indemnización a la viuda de Paul Flores: "Se lo deben"

Magaly Medina enfrenta a ‘Armonía 10’ por no pagar indemnización a la viuda de Paul Flores: "Se lo deben"

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Christian Cueva termina con rumores sobre supuesta ruptura luego de que Pamela Franco borrara sus fotos: “Mi amor”

Christian Cueva termina con rumores sobre supuesta ruptura luego de que Pamela Franco borrara sus fotos: “Mi amor”

LEER MÁS
Richard Acuña celebró los 15 años de su hija con Beéle como artista sorpresa: "Un sueño hecho realidad"

Richard Acuña celebró los 15 años de su hija con Beéle como artista sorpresa: "Un sueño hecho realidad"

LEER MÁS
Christian Cueva transfiere S/12,000 a Pamela López por pensión de sus hijos y ella se burla en un video: "Llegó Navidad"

Christian Cueva transfiere S/12,000 a Pamela López por pensión de sus hijos y ella se burla en un video: "Llegó Navidad"

LEER MÁS
Leslie Shaw presenta tema 'inédito', pero Alejandra Pascucci revela que canción fue grabada hace 12 años: "Eso es un cover"

Leslie Shaw presenta tema 'inédito', pero Alejandra Pascucci revela que canción fue grabada hace 12 años: "Eso es un cover"

LEER MÁS
Kiara Lozano confronta a fans por momento incómodo en concierto de Corazón Serrano en Huamachuco: "Sinvergüenzas"

Kiara Lozano confronta a fans por momento incómodo en concierto de Corazón Serrano en Huamachuco: "Sinvergüenzas"

LEER MÁS
Expareja de Michelle Soifer, Giuseppe Benignini, confiesa por primera vez que estuvo con un hombre por dinero

Expareja de Michelle Soifer, Giuseppe Benignini, confiesa por primera vez que estuvo con un hombre por dinero

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Espectáculos

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota