Dany Peña, exchico reality que salió de Perú y hoy triunfa como modelo y empresario en Dubai | Foto: Composición LR/Dany Peña.

Dany Peña, exchico reality del programa 'Bienvenida la Tarde' hoy triunfa en el mundo de la moda, así lo ha dejado ver el programa 'Magaly TV La Firme' quien le realizó una entrevista. Próximo a abrir su propia empresa en Dubai. "Me fui de Perú y estuve viviendo en varios países antes de llegar a Dubai", comentó.

Precisamente, antes de abrirse camino en Dubai, donde hoy brilla, Dany Peña, también estuvo en Chile, Argentina, México, España y en la India, donde vivió hasta dos años. En esos años, tuvo que aprender el inglés y según lo cuenta, lo aprendió solo. "Hoy por hoy, el inglés es mi segundo idioma, y lo hablo como el español".

Dany Peña, exchico reality hoy triunfa como modelo en diversos países

Dany Peña, sorprende al público peruano al ser uno de los pocos modelos peruanos, hombres que ha trabajado para grandes marcas como Dior o Fendi. "Estuve haciendo un desfile para Adidas. No hay muchos modelos hombres peruanos afuera, la mayoría no había trabajado antes con alguien de Perú".

Además, comentó que respecto al sueldo puedes llegar a ganar hasta S/3.000 en un día de trabajo, "En algún momento he llegado a ganar quizá entre 50.000 o 60.000 por un día de trabajo, pero créanme que Dubai también es bien caro".

Exchico reality de 'Bienvenida la Tarde' alista empresa en Dubai

Tras tener una exitosa carrera en modelaje, Dany Peña, contó que alista su empresa en Dubai. "Ahora estoy justo a punto de abrir mi propia empresa en Dubai. Mi plan es ir a Perú y yo también es hacer scouting de personas que tengan talento.

Además, es influencer donde se dedica a promocionar restaurante lujo a través de una cuenta social. "Yo he creado un food blog donde hablo sobre los restaurantes de lujo, hoteles de lujo y resorts de lujo de Dubai. Yo les hago publicad y ellos me pagan por yo ir".