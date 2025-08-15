La presentación oficial de 'Eres mi bien', la nueva apuesta familiar de Latina, reunió a parte del elenco en una conferencia de prensa que prometía ser una celebración. Sin embargo, un inesperado momento protagonizado por Mónica Sánchez acaparó la atención de los medios y asistentes. La actriz, quien interpreta a 'Valeria' en la ficción, vivió un susto que por poco termina en accidente.

El incidente ocurrió mientras la recordada 'Charito' de 'Al fondo hay sitio' se mostraba entusiasta frente al público. Tras salir a bailar como parte del evento, retrocedió sin notar el desnivel del escenario y estuvo a punto de caer. La rápida reacción de sus compañeros evitó que el momento pasara a mayores, aunque el gesto de sorpresa en su rostro dejó claro que no fue una situación menor.

Mónica Sánchez se salva de aparatosa caída en plena conferencia

Los compañeros de Mónica Sánchez no pudieron ocultar su expresión de susto cuando perdió el equilibrio en plena conferencia de prensa. La actriz retrocedía tras bailar frente al público cuando se resbaló, generando tensión en el set. Paul Martin, quien estaba justo detrás de ella, logró sujetarla a tiempo. David Villanueva también reaccionó con rapidez y le ofreció la mano para estabilizarla. El momento fue captado por las cámaras y no pasó desapercibido.

La actriz tampoco escondió su sorpresa, pero se recompuso con profesionalismo y continuó con la presentación. El gesto de sus compañeros fue celebrado por el público, que aplaudió la solidaridad del elenco. Sánchez, conocida por su papel de 'Charito' en 'Al fondo hay sitio', se mostró agradecida y retomó su participación sin mayores complicaciones.

'Eres mi bien': elenco, estreno y expectativas

'Eres mi bien' se estrena este lunes 18 de agosto por la señal de Latina Televisión. La producción reúne a figuras como Mónica Sánchez, David Villanueva, Paul Martin, César Ritter, Natalia Salas, Roberto Moll, Teddy Guzmán, entre otros. La historia gira en torno a los vínculos familiares, los conflictos emocionales y las segundas oportunidades, con un enfoque que busca conectar con el público peruano.

Sánchez interpreta a Valeria, un personaje que marca su regreso a la ficción nacional en un rol protagónico. La actriz ha estado en el foco mediático en las últimas semanas tras revelar que se sometió a una cirugía que venía postergando. "Era algo que necesitaba hacer por mi salud y por mí", declaró en una entrevista reciente. Su participación en 'Eres mi bien' representa no solo un nuevo reto profesional, sino también una etapa de renovación personal tras más de una década interpretando a 'Charito' en 'Al fondo hay sitio'.