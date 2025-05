La figura del espectáculo nacional Deysi Araujo ha dado un giro inesperado a su vida personal al anunciar que ya es abuela. La artista reveló que su hijo le ocultó por varios meses que sería padre, lo que generó una reacción de profundo impacto emocional en ella. Sin embargo, con el nacimiento del bebé, Araujo ha demostrado que su faceta como abuela la tiene totalmente transformada.

En declaraciones exclusivas para el programa 'Magaly TV, la firme', la exvedette compartió detalles íntimos del momento en que descubrió el embarazo de la pareja de su hijo. Lejos de sentirse feliz en un primer momento, Deysi confesó haber llorado durante una semana al conocer la noticia, aunque hoy se muestra completamente entregada al cuidado de su nieto.

Deysi Araujo sorprende al revelar que ya se convirtió en abuela

El nacimiento del primer nieto de Deysi Araujo tomó por sorpresa a la exvedette, quien aseguró que no fue informada a tiempo por su hijo sobre el embarazo de su pareja. “Entro al cuarto y ella estaba acostada. Le pregunto: ‘¿Qué tienes?’ y me dice: ‘Me duele acá. Creo que estoy embarazada’. Ese día lloré muchísimo, me chocó. Lloré una semana”, confesó la 'pelirroja' visiblemente emocionada.

Aunque la noticia del embarazo le generó una fuerte carga emocional, su rol como madre la impulsó a superar el malestar rápidamente. Según relató, ya ha comenzado a asumir responsabilidades como abuela, al punto de comprometerse con el bienestar total del nuevo integrante de la familia. “Mi hijo tiene mi ayuda, yo no tuve ayuda de nadie. Yo sí estaré ahí”, afirmó con firmeza.

El nieto de Deysi Araujo llegó antes de lo previsto

Deysi Araujo también reveló que el nacimiento de su nieto se adelantó, ya que el parto estaba programado originalmente para el 4 de junio. Este imprevisto generó cierta urgencia en la familia, pues aún no contaban con todos los implementos necesarios para recibir al recién nacido. “Aún falta su colchón, pero ya tenemos ropita, gorrita, un roponcito, maletín y cunita”, comentó en 'Magaly TV, la firme'.

El entusiasmo de Araujo por su nueva etapa es evidente. La artista ha dejado de lado incluso sus salidas sociales para enfocarse en la llegada del bebé. En sus propias palabras, ha “roto el chanchito” para comprar todo lo necesario y está dispuesta a cuidar al nieto de tiempo completo si su hijo y su pareja deciden retomar sus actividades laborales.