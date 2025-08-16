HOYSuscripcion LR Focus

Dreams on Board presenta ‘I Close My Eyes’ junto a la artista hongkonesa Shakti Kwok

Dreams on Board, el proyecto musical del peruano Diego Seymour, lanza su nuevo sencillo 'I Close My Eyes', con la colaboración de la artista hongkonesa Shakti Kwok.

Dreams on Board, artista y productor musical peruano, presenta su más reciente sencillo 'I Close My Eyes'. Foto: difusión.
Dreams on Board, artista y productor musical peruano, presenta su más reciente sencillo 'I Close My Eyes'. Foto: difusión.

Dreams on Board, artista y productor musical peruano, presenta su más reciente sencillo “I Close My Eyes”. A diferencia de otras producciones, este tema cuenta con una colaboración con la artista hongkonesa Shakti Kwok. 

Diego Seymour (Dreams on Board) manifiesta que “I Close My Eyes” explora la relatividad del tiempo y las interacciones humanas íntimas y cotidianas. La composición del track se inició hace varios años y hoy, en su mejor momento, sale a luz”. 

En otras palabras, el tema nos invita a dejarnos llevar por la intuición y desaferrarnos de la lógica estructural. Contemplar la magia de la vida en sí misma. Energía compleja que nos desafía, que nos rodea. La esencia que aflora desde lo más profundo de nuestro ser. Abordar los miedos como energía viva y creativa. 

La construcción del sonido también fue una larga travesía ya que solo se pudo completar gracias a la participación de Shakti Kwok quien interpreta las letras y canta las melodías con voz de ensueño. Es ella misma la creadora del arte de la portada: el retrato del ser humano en constantes contradicciones. 

De esta manera I Close My Eyes es el resultado de la interacción de dos artistas de opuestas y lejanas culturas quienes dan vida a una canción con carácter introspectivo que nos invita a realizar una pausa, respirar, observar y replantearnos constantemente nuestra realidad. “I close my eyes, and you guide my mind. Lost in the dream, in the daylight”.

