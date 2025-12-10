Leyla Chihuán y su pareja, Abril Cárdenas, tienen una diferencia de edad de 21 años. | Foto: composición LR/Instagram

Leyla Chihuán y su pareja, Abril Cárdenas, tienen una diferencia de edad de 21 años. | Foto: composición LR/Instagram

La exvoleibolista Leyla Chihuán volvió a dar de qué hablar tras compartir un mensaje sobre los días difíciles que ha estado atravesando. En medio de la atención mediática que siempre ha acompañado su vida pública en la farándula nacional, la también figura de la política nacional sorprendió al abrirse emocionalmente frente a sus seguidores.

Además de exponer su vulnerabilidad, Chihuán no dudó en mostrar la fortaleza de su relación con Abril Cárdenas, la joven con quien mantiene una relación sentimental desde hace más de un año.

"Te amo": el mensaje de Leyla Chihuán para su pareja en medio de la adversidad

A través de sus redes sociales, Leyla Chihuán reveló el 9 de diciembre que atraviesa un momento complicado en su vida personal. "Días difíciles, pero siempre con mi soporte y mi cable a tierra", escribió en una historia, resaltando el papel fundamental de su novia en este proceso.

La exvoleibolista de 50 años acompañó sus palabras con una fotografía junto a su pareja Abril Cárdenas, de 29, donde se mostró cariñosa y reafirmó la solidez de su relación. "Te amo", añadió, dejando en claro la intensidad de sus sentimientos y el apoyo que recibe de su novia en medio de la adversidad.

¿Quién es Abril Cárdenas, la pareja de Leyla Chihuán?

Abril Cárdenas es una joven que saltó a la atención mediática en 2024, cuando Leyla Chihuán compartió fotografías cercanas junto a ella en redes sociales, lo que desató rumores acerca de su relación. Tras varias semanas de especulación, en octubre de ese año, la excongresista confirmó lo que era un secreto a voces: que son pareja.

Aunque mantiene un perfil más reservado, Cárdenas ha sido descrita como el soporte emocional de la exvoleibolista y se sabe que también forma parte de su equipo de trabajo.