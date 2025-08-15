Payaso Pitillo asegura que los circos mediáticos no llenan sus carpas por baja calidad del espectáculo: “La gente no es tonta”

El reconocido artista circense Hugo Muñoz, más conocido como Pitillo, presentará hasta fines de agosto su renovado espectáculo en El Circo de la Alegría de Lima. Foto: Sandy Carrión Cruz/La República | Foto: Sandy Carrión Cruz/La República

El artista circense Hugo Muñoz, más conocido como Pitillo, disfruta de sus meses favoritos: julio y agosto. En esta época del año, el ‘Primer payaso del Perú’ muestra en El Circo de la Alegría, ubicado en el Centro Comercial Real Plaza Puruchuco, un renovado espectáculo. En este 2025, hasta el 31 de agosto, grandes y chicos pueden disfrutar del show ‘Matiné’, con el que promete deslumbrar al público con una mezcla de extravagancia, música, danza, acrobacias y maromas, incorporando talentos de diversas partes del mundo, incluyendo África, Mongolia, Argentina, México, Chile y Colombia.

En conversación con La República, Pitillo se mostró satisfecha por la buena recepción que ha tenido su circo en este 2025, a pesar de la fuerte competencia. Asimismo, se refirió a los dueños de los circos mediáticos, como el de Dayanita, quienes creen que van a llenar solo porque son famosos. Además, contó detalles de su espectáculo ‘Matiné’ y de la gran oportunidad que le ha dado a los artistas latinoamericanos y africanos.

—¿Qué tanto estás disfrutando de esta temporada de circos en Lima?

—Yo estoy feliz. Para mí y para todo el gremio de gente que hace circo, esta es nuestra Navidad. Es mi época favorita del año que no solamente me lleva a la infancia, sino también porque Lima se ha enriquecido en opciones de circos. Es una fiesta tan bonita que ojos externos han venido a invadirnos, porque de la noche a la mañana han llegado circos de Europa, porque saben lo que ocurre acá. De hecho, somos una de las capitales más importantes ahora por el interés que hay del buen circo.

—¿Qué de malo hay en eso?

—Vienen espectáculos de afuera y quieren ‘hacer su agosto’, pero suceden incidentes como el que ocurrió (caso Korina Rivadeneira). Es que no conocen al público peruano, que es muy especial, muy raro, pero muy bonito.

—Hubo circos mediáticos que tuvieron éxito un año, pero al año siguiente no. ¿Somos un público muy exigente?

—Mira, el 2015 fue un hito importante. Un conocido circo de reality deportivo, que no voy a decir su nombre, pero hice ‘esto es guerra’ contra ese tipo de espectáculo. Hizo su circo el 2014 y el 2015 quiso repetir esa estafa. La gente no fue, duró una semana. A mí no me alegra que cierre un espectáculo de circo por los compañeros, pero sí me alegra que la gente haya tomado una decisión de lo que debe consumir. Eso habla muy bien de nosotros.

—Hace poco, Dayanita mostró su circo casi vacío. ¿Crees que es falta de interés del público?

—Falta de interés, no. Hay honrosas excepciones en los llamados circos mediáticos, como la de Ernesto Pimentel. Él, por lo menos, se ha preocupado de traer buenos artistas, hacer algo potente y que se pueda mantener. Pero la mayoría de los circos mediáticos, no tienen idea. Y creen que poner una carpa en julio van a llenar. Eso ya no pasa, por suerte. Entonces se quejan, dicen ‘Ay, que no viene nadie’. Claro, la gente no es tonta.

Pitillo, un camaleón bajo su carpa



—Este año sigues apostando también por artistas del extranjero. ¿Quién hace la elección?

—Yo me encargo de eso, del formato, de la música y hasta de las letras de las canciones que se cantan, sea un show lírico o un show de pantomima. El circo es como la ópera, te permite hacer apuestas y cada año le cambiamos (el show) porque la gente sabe que yendo al espectáculo donde está uno, va a ver algo diferente.

—¿Qué estás presentando este año en El Circo de la Alegría?

—Este año, no he traído ningún europeo, que se queden allá en el Jockey. Este año tenemos de África y latinoamericanos. Es muy importante potenciar el talento latinoamericano porque el artista latino es sensación en Europa por esa calidez, ese sabor, ese cariño. Si bien los chinos, los rusos, los ucranianos son muy buenos; son muy fríos, no conectan con la gente. Y cuando ponen muchos circos de ese tipo, la gente no se siente identificada, no hay calorcito. Hasta vienen los payasos más famosos de Europa y del mundo, pero aquí en Perú no pasa nada.

—¿Será porque no saben las jergas peruanas?

—No, deja de lado las jergas, porque tampoco las hablo. Es la calidez y ese ‘conecte’ con la gente, porque el limeño es bien difícil para reírse. Se sienta, se cruza de brazos y cuando ve al payaso dice: ‘Ah, payaso eres, a ver, hazme reír, pues’. Y tienes que trabajar, sorprenderlo. Y hay payasos que abusan de la participación del público. Eso no le gusta al limeño.

—¿Por qué crees que los circos se siguen manteniendo en tiempos donde predomina la tecnología?

—Hay muchos factores que hacen que el circo se mantenga. En primer lugar, es el único espacio de rescate del espectáculo en vivo. Ya no hay espectáculos en vivo. Cuando vas a un concierto, estás con tu teléfono ahí. Pero el circo ha mantenido esa intimidad con el público, ese conversar con la gente y sin palabras. Dos, la energía que se puede provocar en un espacio redondo a través de los aplausos y las risas, es muy fuerte. Otra cosa que también se mantiene en el circo es este el momento presente. Es muy bonito ver que una persona deje su celular de lado por una hora y 50 o dos horas que dura la función. Eso para nosotros es un triunfo.

