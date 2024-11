La famosa artista chilena Mon Laferte, reciente ganadora del Grammy Latino, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar una serie de conciertos que forman parte de su exposición visual titulada ‘Autopoiética’. Estas presentaciones, que tendrán lugar exclusivamente en Chile, se destacan por un enfoque artístico singular: tanto la cantante como el público estarán completamente desnudos.

En sus redes sociales, Mon Laferte, de 41 años, compartió: "Será una gran oportunidad para crecer y sanar", resaltando el carácter íntimo y terapéutico de la experiencia. Según el sitio web de la exposición, las performances, con una duración de 60 minutos, se realizarán del 19 al 22 de noviembre en el espacio cultural Matucana 100. Cada jornada contará con cuatro funciones en los horarios de 11:00 a. m., 12:45 p. m., 3:00 p. m. y 4:45 p. m., excepto el último día, cuando se ofrecieron tres funciones.

¿Qué dijo Mon Laferte sobre su concierto?

En una publicación en X (antes Twitter), Mon Laferte explicó el significado detrás de su peculiar propuesta musical: "Cantaré desnuda. Me causa algo de conflicto, llevo meses pensando en la mejor manera de hacerlo, de generar un espacio seguro para las personas que serán parte (sí, todos estaremos desnudos) y también para mí, hoy me desperté y me di cuenta de que será una gran oportunidad para crecer, para sanar, para entender que mi cuerpo y todos los cuerpos son hermosos”, señaló.

Según la intérprete de 'Tu falta de querer' esto le causa cierta inseguridad, ya que incluso usar ropa de baño en la playa le genera esa sensación. Sin embargo, lo considera una oportunidad para reflexionar sobre la aceptación corporal y la belleza natural.

Mon Laferte es una de las cantantes más famosas del continente latino.

¿Se podrán tomar fotos o grabar el concierto de Mon Laferte?

El acceso a este concierto de Mon Laferte requiere completar un formulario disponible en la página web oficial de Matucana 100. Aunque no implica un costo adicional, es necesario adquirir una entrada del show de la cantante para visitar la exposición. Cada función tiene un límite de 15 asistentes, quienes también deberán estar desnudos. Además, se han implementado estrictas medidas de confidencialidad: no se permite tomar fotografías ni grabar videos.

El formulario describe esta experiencia como un "ritual de despojo", en el que público y artista comparten un espacio horizontal, enfatizando la igualdad y la conexión emocional en el entorno artístico.

¿Cuál es el costo para asistir al concierto de Mon Laferte?

Las entradas para ‘Autopoiética’, el concierto en el que Mon Laferte y el público estarán desnudos, están disponibles en Punto Ticket. Tienen un costo de $4.900 (aproximadamente 20 soles al cambio en moneda peruana) para las funciones de miércoles a viernes, mientras que los fines de semana y festivos suben a $7.900 (30 soles).

Además, los adultos mayores (a partir de 65 años) cuentan con un descuento especial, pagando solo $3.900 (15 soles). Esta propuesta de Mon Laferte no solo rompe con los límites tradicionales del arte, sino que también invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad, la aceptación y la conexión humana