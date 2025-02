La cantante Mon Laferte no se calló ante las críticas de los Artistas Visuales Chilenos que la acusan de acaparar espacios en el Parque Cultural de Valparaíso con su exposición 'Te Amo, Mon Laferte Visual', relegándolos solo por su fama. Por esa razón, en una carta abierta, la intérprete de 'Tu falta de querer' defendió su derecho a expresarse como artista y mencionó todo lo que tuvo que pasar para llegar a serlo.

"¿Cómo se gana una el derecho de llamarse artista? ¿Naces, te haces, lo compras? Yo no fui a la universidad y no tengo título de artista ni de catedrática ni de nada, pero la necesidad te enseña a ser más creativa, arreglártelas y a no pedir permiso", dice su mensaje en un principio. Sin embargo, la artista de 41 años reveló un doloroso secreto de su pasado: fue víctima de abuso sexual.

Mon Laferte cuenta detalles de su niñez

En una carta dirigida a los artistas visuales chilenos, Mon Laferte reveló que, a los 7 años, fue víctima de abuso sexual por un hombre que le llevaba 20 años. "Fui violada a los 7 años, a los 11 empecé a tomar, fumar cigarro y consumir marihuana, probé la pasta base a los 13", escribió la cantante a la mitad de su comunicado. A partir de ahí, empezó a trabajar y, en ese camino hacia su carrera como cantante, se encontró con un señor que fungía de mánager y que era 20 años mayor, que abusaba se ella y se apoderaba de la mitad de su dinero.

Cuando parecía que esa etapa de su vida quedaba atrás, la historia se repitió al llegar a la televisión. "Durante los 5 años que estuve en la tele fui acosada por un productor musical, me besaron a la fuerza varias veces y me trataron de p… sin talento, me la creí y aguanté por necesidad, pero finalmente tuve el valor y me fui", escribió Mon Laferte.

Por otra parte, lejos de disculparse por su presencia en el espacio artístico chileno, Mon Laferte defiende con firmeza su lugar como artista y reafirma su derecho a exponer su obra. "Yo no ando queriendo ocupar el espacio de nadie, pero tampoco voy a andar disculpándome por ocupar el mío. Aquí tienen mi historia y ¿saben qué? Si esto se trata de meritocracia, entonces yo me lo merezco todo”, sentenció.