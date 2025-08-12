Rosángela Espinoza sorprendió en el programa en vivo de 'Esto es guerra' al confirmar el fin de su relación sentimental con el empresario chileno Edgard San Martín. La confesión tomó por sorpresa tanto a sus compañeros como al público, especialmente porque hace poco había viajado a Chile para disfrutar de la nieve junto con él, compartiendo momentos especiales que incluso publicó en redes sociales.

Durante la dinámica de “terapia” del programa, la chica reality inicialmente se mostró reacia a hablar de su vida privada, respondiendo que no abordaría el tema cuando le preguntaron si le avergonzaba publicar fotos con su novio. Sin embargo, conforme avanzó la conversación, la popular 'Chica selfie' decidió sincerarse y afirmó: “Ya no estoy con él”.

Rosángela Espinoza y el fin de su relación con empresario chileno

Durante la emisión del programa en vivo, Mathías Brivio fue el encargado de leer la pregunta dirigida a Rosángela Espinoza: “¿Por qué no quieres subir fotos con tu enamorado el chileno?”. La chica reality, incómoda, se negó en un inicio a responder: “Ya dije, detalles de mi vida privada no voy a dar y, bueno, ustedes que son tan chismocitos, menos”. Sin embargo, luego aclaró que en sus redes sociales comparte únicamente lo que ella desea. “Son mis redes sociales y yo subo lo que quiero (…) No estaría con alguien que me avergonzaría”, respondió con firmeza.

Lo que parecía una defensa de su privacidad terminó convirtiéndose en una revelación inesperada. Al final de su intervención, Rosángela Espinoza sorprendió a todos al anunciar que su relación con el empresario chileno Edgard San Martín había llegado a su fin. Su romance se había hecho público meses atrás, cuando el programa de Magaly Medina difundió imágenes de ambos juntos en el cumpleaños de la modelo.

Rosángela no descartó tener hijos del empresario chileno, antes de la ruptura de su relación

Rosángela Espinoza reveló en una entrevista con 'América Espectáculos' que, por ahora, desea disfrutar de su relación viajando junto a su novio, Edgard San Martín, con quien mantiene un romance a distancia. La modelo señaló que todo marcha bien y que incluso ha pensado en cómo sería su vida en pareja si ambos decidieran tener un hijo en el futuro.

Durante la conversación, comentó que ha recibido consejos de sus compañeras de 'Esto es guerra', Karen Dejo y Melissa Loza, quienes le recomendaron aprovechar su tiempo antes de asumir la maternidad. “Aprovecha mientras no tengas hijos porque después no podrás dormir”, le dijeron, según relató entre risas, dejando claro que, aunque no está en sus planes inmediatos, la maternidad es una posibilidad que considera más adelante.